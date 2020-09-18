秋意渐浓，正是秋燥逐渐加重之时。中医认为，燥易伤肺，表现为体表肌肤和体内脏腑缺乏津液，干枯不润的症状。所以，在这个时节各种呼吸系统疾病的发病率会明显上升。同时，肺与其他各脏腑，尤其是胃、肾密切相关，所以秋天肺燥常常和肺胃津亏同时出现。肺燥津亏的典型症状有口鼻干燥、咽干唇焦、干咳甚至痰带血丝、便秘、乏力、消瘦以及皮肤干燥，皱纹增多等。

南方中西医结合医院副院长、治未病专家彭康教授介绍，养肺润燥，百合山药蜂蜜是食养的最佳选择。

百合：味甘，性微寒，入肺、心、胃经。具有养阴润肺，清心安神的功效。其作用平和，能补肺阴，兼能清肺热，对秋季气候干燥而引起的多种季节性疾病有一定的防治作用。

百合汁：鲜百合15-30克，洗净，捣烂取汁，以温开水冲服。每日2-3次。润肺止咳，用于肺结核咳嗽，以及老年慢性支气管炎伴有肺气肿咳嗽者。

百合蜂蜜羹：生百合60-90克，蜂蜜1-2匙。将百合洗净切碎，拌入蜂蜜，蒸熟。每晚睡前服食。清心安神、润燥除烦。可用于神经衰弱、睡眠不宁、易醒者。

清蒸百合：百合鲜品500克，白糖适量。将百合洗净后掰开成片状；置于盘中，加白糖蒸熟即可。可治疗干咳、久咳、失眠、心烦等病症。

山药：为薯蓣科植物薯蓣的根茎，味甘，性平，入脾、肺、肾经。具有益气养阴，补肺脾肾功效。本品既能补脾肾，又能补肺，兼能滋肺阴，可用治肺虚咳喘，脾肺双补。

山药可单用，每日15-30克，用水煎服；也可食用，大剂量60-250g作为煮粥、煲汤、火锅、炒菜等的食材用。

蜂蜜：味甘，性平。具有润燥、补中、止痛、解毒的功效。既能补肺益肺，又能润肺止咳，还可治疗虚劳咳嗽日久，气阴耗伤，气短乏力，咽燥痰少者，单用有效。也可与阿胶、川贝母、桑叶等同用。

蜂蜜鲜藕汁:取鲜藕适量，洗净，切片，压取汁液，按1杯鲜藕汁加蜂蜜1汤匙比例调匀服食。每日2-3次，适用于热病烦渴、中暑口渴等。

蜂蜜枸杞石斛茶： 枸杞15克、石斛10克，蜂蜜10-20克，开水冲泡服用。（全媒体记者周洁莹 通讯员朱钦文、李凯欣）