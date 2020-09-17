节育环“钻”入膀胱及其所致结石 宁晋二院微创手术取出

9月12日，河北省邢台市宁晋县中西医结合医院（宁晋二院）外一科做了一例经膀胱镜微创手术，取出了 “钻”入膀胱的节育器环及其所致结石，患者恢复良好，于9月16日上午出院。

患者是一位青年女性。患者自述，入院1天前因突发剧烈左侧腹痛就诊于省城某医院，CT发现膀胱内有两枚奇异的结石，两枚结石一大一小，均比花生米还大，两枚结石在膀胱外借助1根V形金属丝相连接。由于预约手术需要等待1周的时间，患者随即返回原籍，到宁晋县中西医结合医院妇产科就诊。

经询问得知，5年前患者曾置入子宫节育环，植入后不到1年即发现节育环不见了，患者认为掉出来了，就没在意。妇产科住院医师随即联系泌尿外科会诊，一致认为节育环移位进入膀胱，头端形成了结石，并建议做膀胱镜检查。

外一科主任靳永池认为，在宁晋属于罕见病例，随即安排主治医师何晓北为患者进行膀胱镜检查，膀胱镜下两枚结石一大一小，呈灰白色，固定于膀胱顶部，与膀胱壁间有蓝绿色金属丝相连。妇产科副主任医师李丽芬和主治医师周秀军一致认为，此为“爱母环”移位进入膀胱并形成结石。

外一科与妇产科共同商定手术方案，并制定了详细的手术计划。方案一：经膀胱镜钬激光碎石取石，碎石后激光打断节育环，分段取出；方案二：碎石后节育环不能打断，经腹腔镜手术自腹腔取出；方案三：耻骨上膀胱切开取石，取出节育环。三种方案第一种创伤最小、为首选，第三种方案创伤较大，为末选。

在手术室、麻醉科相互配合下手术开始，何晓北用钬激光一点点的将两枚结石击打成小碎块，随着结石的去除，渐渐露出了两端呈粉红色的节育环。何晓北用激光击打节育环的金属丝，靳永池带领的外一科团队紧盯着屏幕，做好了实施第二、三套方案的准备。随着几次亮光闪烁，节育环成功打断，接着从另一侧取出节育环剩余部分，去除碎石屑，手术顺利，成功结束。

第二天，靳永池带队查房，患者尿液澄清，自述无不适感觉。患者说，近1年来反复出现尿频、尿急等症状。原来是移位的节育环在作怪，现在终于“揪”出了“真凶”。

宁晋县中西医结合医院妇产科主任田丽环介绍说，在我国上环是一种简便有效的避孕工具，有的一放就是多年。因为子宫肌肉会不断收缩，如果节育环型号不合适或遭受外力冲击，有可能会导致它离开子宫腔，不仅起不到避孕的作用，还有可能引起节育妇女尿频、尿急、不规则出血、腹痛等症状，影响女性的身心健康。田丽环温馨提示，宫内节育环也有“服役期”，放环后并非一劳永逸，实行节育的妇女要定期到医院检查，如发现异常要及时处理，否则节育环可能“移居”附近器官而造成严重后果。本院曾经处理过节育环穿透直肠的病例，一定要引起重视。（宁晋县中西医结合医院供稿）