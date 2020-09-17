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把医患共情的精神力量传递下去

2020年09月17日09:36 来源：光明日报

　　【抗疫一线医务人员英雄群体】

　　2月8日接收首批患者，4月15日休舱。来自辽宁、上海、广东、武汉等地的16支医疗队、3000多名医护人员日夜奋战在雷神山医院，用67天时间，收治患者2000余名，创造了公共卫生领域的一个奇迹。其间，医护人员与患者共情相守，并肩战斗，同样留下了一笔宝贵的精神财富。

　　从90后护士励志漫画感动无数人到患者“真想看看你防护面具和口罩遮挡下的面庞”的期待，再到医生护士“你若性命相托，我必奋力一搏”的誓言……雷神山给人们留下太多病患与医者患难与共、真情互动的珍贵记忆。

　　雷神山医院收治的患者中重症居多。在高封闭、高压力、高风险的环境下，为确保病患和医务人员的心理健康，雷神山医院的医护人员和患者结成了心理“共情体”。医患共情，增添了患者在与病魔对抗时的勇气，激励了医务人员战胜疫魔的决心，把“雷神归位、病魔退散”的信念传递给更多人。

　　共情是你和我彼此依傍，是两颗心相互温暖。在抗疫关键时刻，医患共情的精神力量点亮一盏盏温暖的灯火；回归常态，共情精神同样可以成为医患之间相互信赖、共克病魔的连心锁。

　　这份可贵的共情精神是在雷神山医院这短短67天里积攒并留给我们的一笔精神财富。把它传递下去吧——融通医患间的情感、增加彼此的理解，推动你我向他人伸出援手、互相关心、互相帮助。

　　（新华社沈阳9月16日电 记者张逸飞）

(责编：许心怡、崔元苑)


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