用科技守好粮仓相当于“绿色增产”

【财经论语】

近年来，我国粮食连年丰收，通过采取多种措施提高粮食综合生产能力，把饭碗牢牢端在自己手上。然而，在粮食从田间到餐桌的漫长产业链上，生产、流通、储存、加工以及消费各个环节都会造成损失浪费，粮食全产业链条减损迫在眉睫。

作为一个人口大国，我国历来高度重视粮食安全，建立了体量巨大的粮食储备。如何保障储粮安全、不坏一粒粮，始终是粮食科技领域的重要课题。

曾经，由于仓储设施、技术和装备的落后，虫害、霉变、发热、结露等问题造成储粮损失惊人。经过几十年的科研长跑，我国科学家攻坚克难，促进储粮技术达到世界先进水平。特别是随着“粮安工程”、科技兴粮的大力实施，我国储粮设施、储粮技术得到有效提升。

国家粮食和物资储备局科学研究院始终以绿色储粮、节能增效、质量安全和品质保鲜为目标，加强粮食储藏“四合一”技术即智能机械通风、计算机粮情检测、低剂量环流熏蒸、高效谷物冷却四项技术及其集成创新。该技术有效消除了陈化粮问题，并将储粮损耗率从4%降到1%以内，储粮化学药剂施用量减少80%。

新冠肺炎疫情发生以来，全社会高度关注国家粮食安全和粮食库存数量。如何及时摸清粮食库存家底，实时掌控粮食库存数量、质量，是新时代保障国家粮食安全的必然要求。

2019年，国家粮食和物资储备局对全国政策性粮食库存数量质量大清查，全面摸清了库存家底，建立了分区域、分性质、分品种、分库点、分货位的全国政策性粮食库存数量和质量数据库，交出了一本实实在在的“明白账”，为今年疫情防控、粮食保供稳价奠定了坚实的基础。在这次清查中，以粮情动态云图分析软件为代表的信息化手段的应用，为清查工作的快速推进和准确抓取数据，提供了有力的技术支持。

针对粮食库存检查耗时耗力耗资和日常保管效率低的问题，粮情动态云图分析软件系统通过导入粮情数据信息，快速生成直观的粮情动态云图，可实现对空仓、半仓、新入粮、发热、结露、霉变、突变等储粮模态进行实时快速扫描和自动辨识，为发现库存粮食异动、局部发热、霉变等现象提供预警报告信息，预报预警准确率达80%以上，同时还可预测未来21天储粮状态及变化趋势，实现对储粮全过程动态数量监管和粮食日常质量安全管理。

减少粮食产后损失浪费等于建设无形良田，相当于“绿色增产”，对提高粮食安全保障水平意义重大。当前，大数据、物联网、区块链、人工智能等技术方兴未艾，新技术在粮食和物资储备科技领域的落地应用，也必将进一步提升全行业的科技储粮、科技管粮水平，为粮食和物资储备行业的发展提供不竭的科技动力。

我国粮食储备横跨七个生态区，各区气候差异较大，农户储粮环节由于仓储设施落后等原因还存在不小的浪费。要从不同地区情况出发，采用有差别的储粮方式，以有效减少农村粮食储存损耗。要在东北地区继续推广规模化农户储粮装具，帮助农民解决“地趴粮”霉变问题，减少粮食产后损失。布局“绿色仓储提升行动”，支持建设绿色低温仓储设施，推广应用节粮减损提质增效新技术、现代粮仓建设技术和物流配套技术，进一步降低储粮损耗，提升粮食品质。

要发扬粮食行业“宁流千滴汗、不坏一粒粮”的光荣传统，立足自身工作职责，推动节粮减损。要持续推进粮食产后服务中心和农户科学储粮设施建设，加强粮食产后服务，使农民收获的粮食得到及时处理、妥善保管，努力减少农户储粮损失。同时，通过整合产后服务资源，提高专业化服务水平，形成完整的服务链，有效保障粮食质量，增加绿色优质粮食产品供给，并带动农民持续稳定增收。

此外，节粮减损还要从收获、运输、仓储、加工到餐饮的全链条上发力，从粮食的种（子）、种（植）、收、购、储、加、销全链条关注粮食的生产与消费，实现全程可追溯，让粮食储运真正实现绿色、生态、低碳、保质，用科技护好“天下粮仓”。

（作者：张忠杰，系国家粮食和物资储备局科学研究院粮食储运研究所所长、研究员）