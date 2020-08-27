“大国粮仓”进入强监管时期

新的国家粮食和物资储备局及执法督查体制建立以来，从中央到地方“大国粮仓”加快进入强监管时期。

国家粮食和物资储备局执法督查局局长钟海涛26日在全国粮食和物资储备执法督查新闻通气会上说，新的国家粮食和物资储备局及相应的执法督查体制建立以来，聚焦核心职能，履行执法督查职责，各项工作取得新成绩，关键领域实现一系列新突破。

粮食安全省长责任制考核成效显著。2016年以来进行四个年度考核，地方政府粮食安全意识不断增强，全国粮食产量连续5年稳定在6.5亿吨以上，连续3年每年新增高标准农田8000万亩以上，每年新增高效节水灌溉面积2000多万亩，建成粮食产后服务中心3000多个，改造和新建粮食质检机构487个。2020年粮食安全省长责任制考核全面启动。

全国政策性粮食库存数量和质量大清查顺利完成。2019年大清查全面摸清了库存家底，向党中央、国务院和全国人民交出一本实实在在的“明白账”。今年9月至11月，将对政策性粮食库存进行拉网式大排查，全面提升国有粮库管理水平。

钟海涛说，下一步将开展涉粮问题整改“回头看”专项行动、巩固放大“两项考核”效应、依法开展粮食收购市场监督检查等工作。同时着力加强执法督查制度建设，加快推动粮食安全保障法和《粮食流通管理条例》《粮食储备安全管理条例》制订修订，为执法督查提供制度支撑。（据新华社 记者王立彬）