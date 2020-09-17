热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

秘鲁新冠确诊累计超73万例 疫情改变消费者付款方式

2020年09月17日08:46 来源：中国新闻网

中新网9月16日电 据秘鲁《公言报》报道，秘鲁15日通报新冠确诊病例累计738020例。据金融科技公司调查发现，自强制性社会隔离结束以后，秘鲁使用二维码付款的人与2020年初相比大幅增加。疫情不仅改变了公司与客户的互动方式，消费者付款方式也发生了改变。

据秘鲁卫生部9月15日发布的疫情报告显示，与前一日报告相比，秘鲁新增确诊病例4160例，其中过去24小时新增确诊病例为604例，另外3556例为调整补增，累计确诊达738020例；单日新增死亡115例，累计死亡30927例。目前仍有9962人住院治疗，已有580753人康复。

当天，总统比斯卡拉表示，秘鲁新冠病毒感染、住院和死亡病例正逐步降低。据卫生部报告，北部和东部地区的疫情正在稳定下来，中部和南部的各项数据已开始下降。

比斯卡拉说：“可以说，我们已经看到了抗疫胜利的希望”，但疫情有可能会卷土重来，因此要继续团结一致努力抗疫。比斯卡拉强调说，疫情得到控制后，秘鲁经济将得到发展，创造更多就业机会，秘鲁人民的生活质量将得到改善。

报道还指出，疫情大大改变了公司企业的工作方式，以及与客户的互动方式，消费者的付款方式也发生了改变。金融科技公司Mercado Pago发现，自强制性社会隔离结束以后，秘鲁的二维码付款与2020年1、2月相比，增长了1000%。

据Mercado Pago经理指出，这些付款方式使用频率的增长，是由于交易的快速和安全性，电子支付帮助秘鲁成千上万的企业在疫情期间继续开展业务。电子支付已成为继续恢复秘鲁经济的关键，为买卖双方带来了更多选择。

此外，自新冠疫情暴发以来，秘鲁民众对在线购物的需求也大幅增长，在线购物销售额较往常增长了100%。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn