秘鲁新冠确诊累计超73万例 疫情改变消费者付款方式

中新网9月16日电 据秘鲁《公言报》报道，秘鲁15日通报新冠确诊病例累计738020例。据金融科技公司调查发现，自强制性社会隔离结束以后，秘鲁使用二维码付款的人与2020年初相比大幅增加。疫情不仅改变了公司与客户的互动方式，消费者付款方式也发生了改变。

据秘鲁卫生部9月15日发布的疫情报告显示，与前一日报告相比，秘鲁新增确诊病例4160例，其中过去24小时新增确诊病例为604例，另外3556例为调整补增，累计确诊达738020例；单日新增死亡115例，累计死亡30927例。目前仍有9962人住院治疗，已有580753人康复。

当天，总统比斯卡拉表示，秘鲁新冠病毒感染、住院和死亡病例正逐步降低。据卫生部报告，北部和东部地区的疫情正在稳定下来，中部和南部的各项数据已开始下降。

比斯卡拉说：“可以说，我们已经看到了抗疫胜利的希望”，但疫情有可能会卷土重来，因此要继续团结一致努力抗疫。比斯卡拉强调说，疫情得到控制后，秘鲁经济将得到发展，创造更多就业机会，秘鲁人民的生活质量将得到改善。

报道还指出，疫情大大改变了公司企业的工作方式，以及与客户的互动方式，消费者的付款方式也发生了改变。金融科技公司Mercado Pago发现，自强制性社会隔离结束以后，秘鲁的二维码付款与2020年1、2月相比，增长了1000%。

据Mercado Pago经理指出，这些付款方式使用频率的增长，是由于交易的快速和安全性，电子支付帮助秘鲁成千上万的企业在疫情期间继续开展业务。电子支付已成为继续恢复秘鲁经济的关键，为买卖双方带来了更多选择。

此外，自新冠疫情暴发以来，秘鲁民众对在线购物的需求也大幅增长，在线购物销售额较往常增长了100%。