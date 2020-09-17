国家标准化心血管专病中心在京授牌

9月5日，国家心血管疾病临床医学研究中心和中华医学会心血管病学分会在北京举办“国家标准化心血管专病中心第二次工作会议暨房颤中心建设北区启动会”，进一步推进国家卫生健康委能力建设和继续教育中心设立的“心血管疾病管理能力评估与提升项目（CDQI）”实施。CDQI项目专家组核心专家及五大国家标准化心血管专病中心专家委员会委员，与来自全国各地的专家同道共聚一堂，共商心血管专病建设提升之策。

郑超颖致辞。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心产业发展办公室主任郑超颖在致辞中表示，随着我国人口老龄化社会的加剧，构建低成本、高效率的心脑血管疾病防治体系，是当下面临的重要课题。CDQI项目坚持贯彻党中央“健康中国2030规划纲要”和“健康入万策”的核心理念，协助政府卫生部门做好心血管疾病群防群治。国家标准化胸痛中心、房颤中心等的建设已在全国各地陆续启动，并于今年6月在线发布一系列国家标准化心血管专病中心的评估标准和实施流程。希望CDQI在追求学术、推广公益、专科建设、培养人才的道路上不断迈进，共同推进健康事业新发展。

马长生致辞

CDQI项目负责人、首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任、中华医学会心血管病学分会候任主任委员马长生表示，CDQI项目以“公益、学术、高效”为宗旨，以“创新、务实、共赢”为理念，通过长期、系统、阶梯式的整体规划，“各级、各界”联动，推出一个面向全国、信息共享、分级诊疗和区域协同并举的心脏病救治新模式。

CDQI项目秘书长、北京大学第三医院心脏内科主任唐熠达教授介绍了CDQI项目的整体规划和工作进展。CDQI由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、国家临床医学研究中心、中华医学会心血管病学分会联合开展，面向全国，致力于全面提升全国心血管疾病诊疗水平，建立全国联动、数据和能力共享的多层次心血管疾病专科中心服务体系，搭建全国心血管诊疗大数据平台，建立标准化的多机构、多学科协作机制，促进分级诊疗制度实施，多维度提升我国心血管疾病诊疗能力。

北京大学人民医院教授刘靖、哈尔滨医科大学附属第一医院教授李悦、首都医科大学附属北京安贞医院教授龙德勇、南京市第一医院教授张航、北京大学人民医院教授丁荣晶作为各中心秘书长，分别对国家标准化高血压中心、胸痛中心、房颤中心、心力衰竭中心、心脏康复中心五大中心的评估实施标准进行解读。

首都医科大学附属北京安贞医院杜昕介绍了国家标准化心血管专病中心大数据平台的建设规划。中国医学科学院阜外医院教授张宇辉进一步讲解了CDQI国家标准化心血管专病中心的注册、申报、审核流程和实施方案，吸引和帮助全国更多的医疗机构了解并参与。

在本次大会上，CDQI国家标准化专病中心的各主任、秘书长，为国家标准化高血压中心、胸痛中心、房颤中心、心力衰竭中心、心脏康复中心五大专病中心已申报并通过审核认证的建设单位、示范中心和卓越中心举行授牌仪式。

国家标准化高血压中心主任李玉明、王继光，国家标准化胸痛中心主任袁祖贻，国家标准化房颤中心主任吴书林，国家标准化心力衰竭中心主任张健，国家标准化心脏康复中心主任孟晓萍等专家，对高血压、冠脉微循环、房颤、慢性心力衰竭等疾病诊疗的国内外最新指南进行解读，传授新兴的心血管介入诊疗技术要点，并分享国家标准化专病中心的建设和管理经验。