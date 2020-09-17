矫正整容低龄化须打破“颜值经济”误区

今年8月，江苏一名母亲带15岁刚初中毕业的女儿去整容，理由是“高中想让孩子学艺术，希望能变漂亮点，路也能好走一点”。 “学生族整容呈低龄化趋势”被媒体报道后，成为网上坊间热议的话题。专家指出，当前的整容低龄化趋势，与用人单位的现行招聘标准、社会评价标准以及学生自身“通过外貌改善以获得事业发展”的畸形成才观有关。

在国人的传统认知里，双眼皮、高鼻梁、尖下巴似乎被视为美人脸蛋的“标准”画像，通过“整容”实现对标、对表之后的“变脸”，成为许多年轻人趋之若鹜的审美追求。在这支整容大军里不乏学生族的身影，甚至包括年仅15岁的未成年孩子。“整容低龄化”年复一年、愈演愈烈，不仅缘于人们的爱美本能，更有扭曲泛化的“颜值经济”在推波助澜。

爱美之心，人皆有之。但人们的审美角度却不能只停留于察言观色、以貌取人的外在观感，更需注重来自心灵与气质方面的内在之美，比如修养、学识、善良、能力等等。不看外表重内涵，坚持德才兼备、以德为先，应该成为社会的主流价值取向，成为人们选才用人的重要考量因素。

当下的“颜值经济”主要表现在两个层面。一是年轻人的婚恋观念。一些人在谈婚论嫁时，过分看中对方的外貌靓丽、风流倜傥，而忽视对其内在素质的考察与关注，这或会为婚后的和谐相处埋下隐患；二是艺考、求职看脸 “加分”。以为“颜值高”就会有人缘、受待见，便于业务开展。这显然存在认知误区。只有达“标”脸蛋而无胜任德才，恐难称职，也不会被人高看，更别奢谈事业的成就与发展。

相较于“颜值经济”的目光短浅和认知偏颇，整容对尚处身体发育阶段未成年孩子的健康风险更当不可小觑。未成年人的身体没有完全发育成熟，贸然去做整容手术不仅可能会达不到预期效果，甚至适得其反，对身体发育产生负面影响；学生阶段的整容未必是最终的“定型”，后期的成长过程中或会有一些面部调整。许多专家、医生，不赞成和鼓励未成年人过早整容。千姿百态、芸芸众生本应是社会常态，平和心态、顺其自然至关重要，大可不必为某种功利去刻意求美。现实生活中多少整容失败的惨痛教训告诫人们，“整容”与“毁容”往往只有一步之遥。

矫正整容低龄化须先破“颜值经济”。这不仅需要加强对青少年树立正确审美观念的教育与引导，树起人生自信心，整肃良莠不齐和以不实宣传噱头误导未成年人的整形市场，更需摒弃部分单位和个人以貌取人、看脸下碟的庸俗用人观念，营造出多在意内在素质、少关注“颜值”高低的就业环境，让“不唯颜值、崇尚健康”成为人们的价值共识与审美时尚。