男孩整容，为的是自信

受访专家：西南大学心理学部教授 汤永隆

追求高颜值不是女性的专利，男性也可以坦然于此。有调查显示，2018年中国医学美容市场价值超过4950亿元，其中男性消费者达到15%。环顾周围，我们也发现男性把自己打扮得越来越精致了。

为什么中国男性越来越爱美？西南大学心理学部教授汤永隆认为，这要从社会价值观变化和个人需求增长两方面来看。就前者而言，我们的社会正朝着中性化趋势调整，也就是说，男性不一定要非常阳刚，女性也未必需要柔弱。花钱整容或美容，不该有绝对的性别界限。

“中性化走向的形成，与社会分工的变化有着密切关系。”汤永隆说，过去的社会分工以体力工作为主，男性需要卖力气去干活，所以必须有力量、体力好；而今脑力工作越来越多，一大部分男性都要坐办公室，对所谓“阳刚”的要求自然有所降低，取而代之的是对整洁、体面外表的注重。更重要的是，阳刚与精心打理外表并不冲突，邋遢、不修边幅不意味着阳刚，精致也不代表着“娘娘腔”。

外部环境对精致男性的接纳度同样在提高。汤永隆解释说，生物适应过程中有一个定律，即越复杂的环境，越需要允许多样性，以维持生存。换句话说，在越来越复杂的现代社会中，我们无法确认过去的标准是否仍然适用，也不知道哪一个标准更好，因此需要将标准多元化。男性可以是粗犷的，也可以是精致的；可以不拘小节，也可以举止讲究；容貌可以是“原生态”的，同样也可以为了增强自身竞争力，通过现代技术作出一定的调整。某媒体在网络上的随机采访就显示，约77%的受访者认为，男性整容是个人选择，应予以尊重。

另一份来自某医美软件公司的报告称，2018年，95后大学生在暑假购买医美项目同比增长超过2倍，双眼皮项目同比增长20多倍，其中六成是男性。此外，植发、去眼袋、治疗粉刺和牙齿矫正都是最常见的男性整容手术。

对此，汤永隆表示并不意外。目前男性所做的整容手术大多属于微整容范畴，而治疗粉刺、矫正牙齿的意愿，更不是近几年才兴起。之所以就医男性明显增多，与如今医疗技术的进步不无关系。在保障安全、花费不高的前提下，若能在一定程度上改善外貌，并借此提升自信，无论对女性还是男性，都具有较大的吸引力。从心理角度讲，外貌与自我认同感相关联，一旦自我认同感提高，人就会更有信心接受挑战，实现自己在事业、生活中的更高追求。

就像一位已经花了8万元整形的男性在接受其他媒体采访时所说，做整容手术和健身一样平常，都会使男人更帅更自信。另一名每年进行皮内注射以改善面部皮肤的受访者也表示，既然可以通过医美让自己看起来比同龄人年轻很多，为什么不去做呢？

现代社会，男性整容无可厚非，但要提醒的是，整容需谨慎，更不可上瘾，应理性设定自己的目标，适可而止；更要注重内在美的提升，做到从内而外的自信。（记者 张 芳）