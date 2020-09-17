云南瑞丽连夜推进全员核酸检测：只为让群众早点放心

17日凌晨，云南省瑞丽市卯相社区的一处广场依然灯火通明。来自大理州、盈江县等地的十余名医护人员正连夜为社区居民做核酸检测。

瑞丽市发生新冠肺炎疫情境外输入病例后，于15日启动城区全员核酸检测。目前全市设置采样点360个，共有16支队伍1196人全天候不间断投入到核酸检测采样和实验室检测工作中。

来自盈江县人民医院的寸江云穿着全套防护服，在卯相社区核酸检测点连续工作了6个多小时。她已经记不清自己为多少位居民做过核酸检测，“不断有人过来登记信息，我们收到登记后就会为他们检测。”

卯相社区的常住人口加上流动人口共有约4万人。“要给社区所有人都做完检测，我们的工作才算完成。”隔着防护面罩，寸江云没办法擦去额头上的汗水。

卯相社区党总支书记李朝贵说，检测点的医护人员们十分辛苦，休息的时间少，中午也只是迅速吃点简餐，又马上开始工作。“社区居民都很配合检测工作，对医护人员们也都充满感激。”

同一时刻，勐卯小学一间电脑教室里的灯光也没有熄灭。在瑞丽启动城区全员核酸检测后，这里成为临时的核酸检测数据中心。20多名专业工作人员和5名志愿者在这里维持着数据中心24小时运转，十余万条核酸检测信息将在这里进行汇总和处理。

云南省疾控中心副主任赵世文介绍，云南省应对疫情工作领导小组指挥部用两天时间，在云南健康码系统的基础上，添加了核酸检测结果反馈功能，以便瑞丽市民在第一时间知晓自己的检测结果。“现在临时核酸检测数据中心的作用，就是对接受核酸检测的人员信息进行核对后，把检测结果反馈到云南健康码的后台。”

李朝海是这里的5名志愿者之一。原本居家隔离的他得知中心的招募消息后，立刻报名应征，“我在公司就是做一些信息处理工作，现在做这些也比较得心应手。”

面对上万条信息，李朝海要逐条核对，遇到登记人员的信息不完整、不准确时，他要逐个打电话过去进行核对和修正。从15日19时工作到现在，他只睡了两个小时。

“要说辛苦，那是真的苦。但是为了让大家早点放心，我觉得这些付出都值了，那是相当值！”李朝海说。

16日，在瑞丽市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，中共德宏州委常委、瑞丽市委书记龚云尊说，瑞丽市有信心在3天内完成全员检测的目标任务。这样的信心，来自于各地的及时驰援，来自于各级部门强有力的组织协调，也来自于广大奋战在抗疫一线工作者们的扛鼎逆行、戮力同心。(韩帅南)