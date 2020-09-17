穿秋裤、贴“秋膘”？何为秋季养生的正确打开方式

古语有云“春夏养阳，秋冬养阴”，秋季是一年中调养身体的好时节。于是，很多人想趁此时，滋补下身体，但秋季养生究竟该怎么养？“春捂秋冻”“秋瓜坏肚”“贴秋膘”……这些流传多年的秋季养生方法科学吗？秋季养生的正确打开方式又是什么？

针对上述问题，科技日报记者采访了相关专家，为读者送上一份秋季养生“避坑”指南。

“春捂秋冻”强体质？ 真相：并非所有人都适合冻

白露时节已过，夏天的闷热逐渐消退，天气开始由热转凉。不过，此时很多人因为一句“春捂秋冻，不生杂病”，不急着添衣，认为冻一冻才更健康。那么，这种做法有科学依据吗？

青海省人民医院临床营养科副主任熊睿在接受科技日报记者采访时表示，“民间素有‘春捂秋冻’的说法，‘秋冻’的意思是秋季气温渐渐转凉，不要过早过多地增加衣服。初秋时节，暑热尚未褪去，过早过多地增加衣服，一旦气温回升，出汗着风，很容易感冒。而随着气温下降，冷空气对人体进行适当的刺激，可提高机体对低温的适应能力。”熊睿说。

虽说“冻冻”有一些好处，但熊睿提示，“秋冻”也要因人而异。

“‘秋冻’这种养生方法，更适合青壮年或体质较好的人，而那些身体素质较差、患有基础类疾病的人，以及老人和儿童，还是应根据气温变化，及时增减衣服，千万不要一味地追求‘秋冻’。特别需要注意的是，秋季不宜赤膊露体，以防止着凉感冒。”熊睿说。

“秋瓜坏肚”伤肠胃？ 真相：适量食用无大碍

民间素有“秋瓜坏肚”的说法，认为秋季天气转凉后，由于一些瓜类食物比较寒凉，食用它们会影响人体肠胃功能。那么，事实真是如此吗？

“‘秋瓜坏肚’有一定的道理。”熊睿表示，夏季高温导致食欲变差，人们可能会多进食一些瓜果、冷饮等寒性食物，以达到防暑降温的目的。从中医角度来讲，如果过多摄入寒凉的食物，经过一个夏天，脾胃可能会受到一定程度的影响。进入秋季，天气比较干燥，很多人通过食用瓜果来补充水分，而常吃的瓜果均属寒凉性质，若过多食用，易引发胃肠道类疾病。

“但其实，大家不要过于恐惧‘秋瓜’，不是说秋天就完全不能吃瓜果，只不过要适量，不要食用过多。”熊睿说。

此外，熊睿提示道，秋季要格外注意，食用瓜果的品质，小心吃了变质的瓜果。

秋季是适合细菌生长、繁殖的季节。人体经历了炎热的夏季之后，抵抗力有所下降，各种病菌容易乘虚而入，食用不洁或变质的瓜果，易引发肠道疾病。

病菌是如何趁虚而入的呢？熊睿表示，表面有破损的瓜果，最容易被污染，这种瓜果应该扔掉。因为水果表面有破损时，就说明微生物已通过果汁渗透到果肉，其中含有大量的微生物及其他有害物质，只是肉眼无法辨识，一旦吃下肚，很容易引发胃肠疾病。

“建议大家在秋季生吃瓜果，一定要选品质好的，同时要讲究卫生，把瓜果清洗干净再吃，小心病从口入。”熊睿提示道。

夏去秋来需“贴膘”？ 真相：没必要刻意进补

“贴秋膘”是我国的一种传统习俗。一般是在立秋这天，人们习惯用吃炖肉的方法，把夏天身上掉的“膘”给补回来，称之为“贴秋膘”。

“夏季天气比较炎热，人们的食欲普遍受到一定影响。立秋后，天气转凉，人们的食欲也开始变好，希望多吃一些，以补充夏季的消耗，并为过冬做准备。但其实，随着人民生活水平的提高，物质生活日益丰富，我们没有必要刻意地去‘贴秋膘’。”熊睿解释道。

“并非所有人都适合‘贴秋膘’，若真要‘贴秋膘’，也要‘贴对膘’，特别是老年人，否则适得其反。”银川市中医医院内分泌科副主任医师宋丽认为，立秋后适当“贴秋膘”进补，可以提高人体的脏器功能，但要因人而异。对于老年人、儿童、胃火旺或肥胖者，以及患有心脑血管疾病的人群，高蛋白、高脂肪的摄入一定要适量，否则容易“上火”或造成消化不良。

宋丽说，如今普通人基本上不存在营养不足的问题，若再多食用肉食，不但不易消化，过多的脂肪、糖类物质反而会使身体不堪重负，引发心脑血管、代谢等方面的一系列问题。

“需要注意的是，秋季进补要循序渐进，不可操之过急。因此，立秋进补应以‘平补’为主，尤其胃肠功能虚弱的老人和小孩，喝点清淡易消化的养生粥更有益于身体健康。”宋丽建议。

宋丽说，脾胃虚弱者，高血压、冠心病、脑血管疾病、糖尿病和高尿酸血症患者以及原本就体型偏胖的人群不适合“贴秋膘”。老人、儿童等特殊人群由于消化功能较弱，在进补前应注重消食，不妨适量吃点山楂。

延伸阅读

秋季养生讲究“御凉防燥”

中医历来有秋季养生的传统，根据中医理论，秋季主燥，同时深秋时节天气转凉，因此熊睿认为，秋季养生主要是针对凉和燥，要做到“御凉防燥”。

具体来看，秋季养生，需要从“食”“情”“动”三方面着手。

熊睿介绍道，秋季是丰收的季节，多种蔬菜、水果上市，可适当吃一些新鲜的水果，如苹果、梨、橘子等。另外，莲藕、冬瓜、萝卜、西葫芦、茄子等蔬菜以及各种菇类，也很适合进食。它们既可润肺，又能调理脾胃。

“身体虚弱、消瘦、食欲不好的人，在这个季节，建议常吃银耳。”宋丽说，银耳含有多种氨基酸和维生素，具有补胃、润肺生津、提神、养胃等功效，是传统补品。若有干咳少痰、咳血等症状的人，此时建议吃点燕窝，可养阴润燥、益气补中。

另外，秋季是抑郁症的高发期，要格外留意情绪变化。“中医认为，七情不畅，百病丛生。秋季是抑郁症、焦虑症多发的季节，调解情绪也是秋季保健的重要方面。开朗乐观的处事态度，对于预防抑郁症、焦虑症的发生与复发，有很重要的意义。”熊睿补充道。

而在运动方面，熊睿认为，秋季运动量不宜过大，尤其是老年人、儿童和体弱者，不宜出汗过多，损耗阳气。对年轻人而言，爬山是不错的选择，中老年人则可以选择慢跑或者散步。