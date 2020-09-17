为啥一到秋天皮肤瘙痒难忍？当心特应性皮炎

入秋后，不少人会感觉皮肤变得特别干燥，瘙痒，甚至一挠一片红斑，北京中医药大学东方医院皮肤科孙占学主任医师提醒：这可能是患上了特应性皮炎。那么，什么是特应性皮炎？如何判断自己是不是特应性皮炎？有哪些外治的小方法？听听专家的说法。

特应性皮炎有三个特征

特应性皮炎又叫特应性湿疹，是皮肤科常见的一种慢性、复发性、炎症性皮肤病，往往伴有过敏性鼻炎、过敏性哮喘等过敏性疾病。特应性皮炎不会传染，但具有遗传倾向，当直系亲属中有人患有特应性皮炎则应当提高警惕。

辨别是否患有特应性皮炎要抓住“剧烈瘙痒”、“干燥”和“湿疹样皮损”的特征。

瘙痒是特应性皮炎最常见的自觉症状，可因过冷、过热的刺激、出汗、情绪变化、毛织品的接触而激发，夜晚、入睡前还可出现阵发剧痒。

皮肤是隔离人体与外界的重要屏障，特应性皮炎患者的皮肤屏障功能障碍，会导致水分丢失增加，出现皮肤干燥，脱落鳞屑。

特应性皮炎根据年龄可分为三期，婴儿期（出生～2岁）皮损以面颊、额及头皮多见，根据皮损特征分为渗出型、干燥型和脂溢型；儿童期（2~12岁）根据皮损表现分为湿疹型（与成人慢性和亚急性湿疹相似）和痒疹型（全身散发痒性丘疹）；青少年与成人期（12岁以上）多为局限性干燥损害、红斑或丘疹，苔藓样变，伴灰白鳞屑和色素沉着，主要发生于肘、腘窝、颈前及侧部。

如何预防特应性皮炎呢？

入秋以后，“一场秋雨一场凉”，环境中的温度和湿度都逐渐下降，低温低湿的情况下，我们的皮肤屏障功能也会下降，增加了与环境中刺激物及过敏原的接触，导致特应性皮炎加重或复发，因此如何进行日常护理显得十分重要：

①避免烫洗。建议水温32~37℃，时间小于10分钟，使用低敏无刺激的洁肤用品，每日或隔日1次，避免搔抓、摩擦等刺激皮肤的行为。

②使用足量润肤剂。每日使用2次或以上，每次沐浴后应立即（2分钟内）使用润肤剂。

③穿衣：穿着衣物需宽松，避免接触毛织品、颜色鲜亮、含有荧光剂的衣物。贴身衣物勤换洗，根据温度变化灵活增减衣物，防止过冷或过热刺激。

④饮食：饮食需营养丰富，避免盲目忌口，可以食用一些清淡而富含维生素和植物蛋白的食物，如糙米、荞麦、栗子、胡萝卜、青椒、苹果等。饮食应定时定量，避免饮酒和辛辣食物。规避明确的过敏食物，当不确定食物过敏种类时可以进行过敏原检测。

⑤居住：注意保持环境卫生，勤通风；避免使用地毯，避免养宠物、花草；保持环境适宜的温度和湿度，当环境干燥时可以使用加湿器。

⑥出行：锻炼身体，但避免进行大量出汗的剧烈运动；外出时避免晒伤，可以使用SPF 15或更高的防晒霜，或选择遮阳伞等物理防晒；避免去动物园、植物园等动物毛屑、花粉聚集地；若目前服用抗组胺药容易出现困倦，应避免驾驶汽车或操作机器。

对于正在发作的特应性皮炎，患者可以做些什么？

认真做好日常护理，遵医嘱用药，定期复诊，保持心情愉悦。

外用糖皮质激素和钙调磷酸酶抑制剂是特应性皮炎的一线治疗，但不少患者担心药物的副作用而不愿使用。实际上，在正规医院专科医生的指导下规范用药，副作用很少发生，因此我们不必过分担忧。

许多患者拿到药物后不知道如何使用，对“指尖单位”感到疑惑。指尖单位是用来衡量药物涂抹量的，即从标准包装软管（管径为5mm）挤到成人从食指指尖到第一指间关节的长度的剂量，这么多药量的药膏可以涂抹成人（涂药人）两个手掌的面积。

中医药治疗特应性皮炎是个不错的选择，内服可以调理脏腑气机，减少复发，湿敷、外涂控制局部症状，多管齐下快速控制病情还能减少激素等药物的使用。寻求中医药治疗需要到正规医院，医生会根据病人的情况制定最适合的方案。

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皮肤科外治小常识

如果特应性皮炎发作时，皮损红斑，灼热而无渗液，可以炉甘石洗剂外涂，每日3-4次。

如果出现局部糜烂、渗出的皮损，可以用中药溶液冷湿敷，每次10分钟，每日2次，湿敷间隔期外搽抗生素药膏抗感染，局部干裂紧绷感时可以涂芝麻油、食用橄榄油等润泽肌肤。

如果局部出现干燥、脱屑、肥厚苔藓样皮损，应用油剂、膏剂充分滋润，一旦干燥就涂抹，也可以使用含有中药的软膏。