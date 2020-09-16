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骨关节病，重在祛寒湿

2020年09月16日16:38 来源：人民网-生命时报

首都医科大学附属北京中医医院疼痛科主任医师 郭 韧

骨关节的健康关系着运动功能，很多人因为意外或重体力活动容易引发骨关节病，给生活带来不便和困扰。这里给大家介绍三种常见骨关节病的中医疗法。

肩周炎。中医也叫“漏肩风”“肩凝症”，表现为肩周疼痛，伴有肩关节活动受限。此病由于过度劳累，或年老体衰，肝肾气血虚损，加上风寒湿等邪气乘虚侵袭肩部经脉所致，中医以补气血、益肝肾、温经络、祛风湿为治疗法则，多以针灸、针刀配合局部理疗的综合治疗手段为主。早期(1月内)不宜锻炼，需减轻持重;粘连期(3~6个月)需配合自主练功活动如“手指爬墙”“叉手托上”“体后拉手”等动作;缓解期(6个月后)锻炼需注意保暖，活动适量适度。

膝骨性关节炎。中医称“膝痹病”“骨痹”“筋痹”,表现为膝关节疼痛、肿胀、屈伸不利、活动受限等，多由膝病久病不愈，再加上过度负重，或局部损伤、久居寒冷潮湿之地，风寒湿邪侵入筋骨，使得气血津液瘀滞，筋骨失于温煦濡养所致。这种情况，治疗当补益肝肾、强筋壮骨，多以中药内服外敷、熏蒸、针灸、推拿等多种方法综合治疗。阳陵泉是八会穴中筋之会穴，又是胆经合穴，艾灸此处能有效缓解由寒湿、肾阳虚等引起的病证，但阴虚实热或皮肤破损感染或膝红肿热痛禁用灸法，可改为按揉。适当锻炼，活动宜缓慢，避免半蹲位，注意保暖。

风湿性筋骨痛。此病表现为腰背及四肢关节、肌肉、筋骨的酸痛、麻木、重着、屈伸不利，甚或关节肿大灼热。《杂病源流犀烛》载“痹者，闭也，三气杂至，壅蔽经络，血气不行，不能随时祛散，故久而为痹”，当风、寒、湿、热等外邪侵袭人体时，会闭阻经络，使气血运行不畅，诱发风湿性筋骨痛。治疗以温经散寒、祛风除湿为主，针灸配和中药内服。行痹(疼痛游走不定)、热痹(发红、肿胀、发热、疼痛)以针灸为主;痛痹(关节重着疼痛，在寒冷的环境加重)多艾灸，症状较重可用隔姜灸;着痹(遇湿加重，表现肢体疼痛酸困、病处不移)针灸并施，并配合拔罐等疗法;无明显活动受限者，日常经常做八段锦活络筋骨，生活起居应避免潮湿寒冷及劳累。

(责编：李轶群、许晓华)


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