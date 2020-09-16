受访专家：北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科副主任医师 陈润花

本报记者 李珍玉

睡觉流口水是脾虚、鼻翼发红有口气多是胃热、眼易疲劳是脾胃不足……这些都是脾胃功能失调的表现。北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科副主任医师陈润花说，脾胃是后天之本，负责全身营养物质的运输和吸收。五官也要靠脾胃滋养，尤其是面部。如果脾胃不好，通过“察言观色”就能看出来。

1.看面色。健康的面色是明润光泽的，如果脾胃虚弱，运化出了问题，面部就会发黄或发白，缺少光泽。若面色发黄，枯槁无光，称为萎黄，多为脾胃气虚，气血不足;若面色黄而虚浮，称为黄胖，为脾虚湿蕴;若面色淡白无华，唇舌色淡者，多为脾胃气血亏虚。当然，面部颜色因人而异，有的人较白，有的人较黑，关键是看面色有没有滋润的光泽。

2.看眼睑。《灵枢大惑论》提出了“五轮学说”，其中眼睑属脾，眼睑与脾胃关系密切。健康人的眼睑红润，若眼睑淡白，多为脾胃虚弱，气血不足;若眼睑发红，多为脾胃湿热;若入睡后眼睑不能完全闭合而眼珠外露，多为脾虚清阳不升;若上眼睑下垂，难以抬举，多为脾气虚衰，肌肉松弛所致;如果眼睛易疲劳干涩，多是脾胃不足的表现。

3.看鼻子。鼻居面部中央，属脾，与足阳明胃经有联系。健康的人鼻端微黄明润，若鼻端晦暗枯槁，多为胃气衰败;若鼻端红肿生疮，多为胃热;若鼻端色白，多为脾胃气血亏虚;若鼻爱出血，血色淡红质稀，多为脾虚不能统血。

4.看口唇。中医认为，脾开窍于口，其华在唇。如果口唇发白，没有血色，往往是脾胃虚弱的表现;如果口唇干燥，甚至起皮，或发红，表明脾胃有热。还有些人会流口水，尤其是睡着了流口水，要注意口水的性状。口水清淡无味，多是脾胃虚弱;口水比较黏稠，还有臭味，往往是脾胃有热或饮食积滞。

5.看齿龈。中医认为“龈护于齿”，为手足阳明经分布之处，观察牙齿和牙龈能判断胃肠功能。若牙齿干涩，是胃阴受损的表现;若牙龈淡白，多为脾胃气血不足;若牙龈红肿疼痛，多为胃火亢盛;若牙龈萎缩，牙根暴露，多为胃阴不足;若牙龈出血，口气臭秽，多为胃肠实热。

中医理论认为，脾与四时之长夏相应，故眼下是调养脾胃的好时机。因为长夏气候湿热，多需要祛湿热养脾胃。陈润花给出以下几点调理建议：

饮食忌冷热交替。脾胃不好，饮食切忌不要冷热交替着吃。脾胃虚寒者，可多吃点羊肉、芒果等温热食物，少吃冷饮。脾胃积热者，少吃辛辣、油炸、烟熏食物，如烧烤，少饮浓茶、咖啡，多吃新鲜蔬果。平时可用荷叶、厚朴花、陈皮煮水代茶饮。

作息规律、适量运动。超过晚11点睡觉，对脾胃功能影响很大。因此，必须早睡、尽量避免熬夜。很多脾胃病与运动不足有关。因此，每周坚持3~5次中等强度的运动，每次30~50分钟，使气血运化起来。

按摩腹部、做艾灸。坐卧行时均可按摩腹部，可以单手或双手叠放，掌心对着肚脐，紧贴皮肤，稍微用力，顺时针或逆时针转圈2~3分钟，意念集中在掌心。也可选择足三里(外膝眼直向下四横指处)、三阴交(小腿内侧，足内踝尖上3寸)、中脘(脐部正中上4寸处)等穴位，每天每个穴位按揉3~5分钟，每日2次。或在穴位上约10厘米处灸10~15分钟，感觉温热舒服即可。▲