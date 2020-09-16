天士力与成都先导结成创新药物合作开发同盟

9月16日，天士力医药集团股份有限公司（600535.SH）与成都先导药物开发股份有限公司（688222.SH）在成都生物城文化中心举行“创新药物合作开发同盟”签约仪式暨专题研讨会。

根据协议，双方将以“聚焦临床需求、坚持技术引领、打造创新集群”为目标，通过构建合作紧密、共创共赢的同盟，研发技术能力互补，聚焦恶性高、易复发、易耐药的癌症，加快开发肿瘤免疫治疗、新机制靶向小分子及PROTAC药物。同时以多维度创新模式、机制，联合更多优势团队，共同致力于中国创新药研发。

天士力医药集团董事长闫凯境在致辞中表示，危机、变革和创新交织的时代，医药行业迎来跨越式发展的历史性机遇期。“两转一升”，以创新打造“硬核实力”，是天士力转型升级、应对未来挑战的重要举措。但创新不会一蹴而就，还需要多方协同，共同推进。

闫凯境介绍，首先是创新体系的构建，包括基础科学、监管科学、资本市场、支付体系等的完善与提升。在基础层，深化产学研用联动，充分把握生物样本和生物大数据资源优势，助力原始创新。在开发层，推动从药物发现到制剂开发的研发链条系统整合，加快实现从0到1的突破。在产品层，以患者为中心，打造个性化的医疗解决方案。在企业层面，则应坚持开放链接，集成人才、技术、资本、所有权四个要素，实现系统创新。

“故而天士力将坚持自主研发、合作研发、产品引进和投资市场优先权“四位一体”的研发模式，坚持“产业+资本”双轮驱动。“闫凯境表示，与成都先导结成同盟，是天士力在创新道路上迈出的重要一步。相信此次合作必将对双方的发展产生深远而重大的影响，并结出丰硕的成果，让更多创新药，造福于广大患者。

成都先导董事长兼首席执行官李进表示，天士力坚持以大健康产业为主线，全面国际化为引领，大生物医药产业为核心，不断开拓创新，是产业与资本双轮驱动的高科技企业集团。相信成都先导与天士力的紧密合作，将为新药研发与创制领域带来新的力量，为成都天府国际生物城产业生态圈的打造、推动成渝“双城”经济圈医药产业融合发展注入新的活力。

在专题研讨会上，与会专家围绕创新药的研发起点与难点、创新性技术应用、未满足的临床需求及新形势下制药行业的转型升级等议题进行了报告和研讨交流。李进、天士力研究院执行院长周水平分别就创新药“种子库”赋能新药研发和天士力生物医药创新策略进行了分享。

四川省经济与信息化厅二级巡视员肖世同、四川省药品监督管理局副局长何珣、四川省科学技术厅重大专项处处长游晓峰、成都高新区生物产业发展局副局长邓晖、成都医药健康产业生态圈联盟理事长蒲旭峰等相关政府部门领导，华西医院GCP中心主任王永生、清华大学药学院教授饶燏、上海临港集团生物医药产业首席顾问马璟、重庆精准生物技术有限公司副总经理周正军及相关行业专家等百余人参加了活动。

此次签约是双方在创新道路上迈出的重要一步。天士力和成都先导将在过去良好合作基础上，就创新药开发形成合作紧密的同盟。双方将进行为期5年的研发项目合作，共同聚焦于恶性高、易复发、易耐药的癌症，优势互补，开发肿瘤免疫治疗、新机制靶向小分子及PROTAC药物。同时以创新合作模式，孵化早期优质项目，围绕双方产业链打造研产销投一体化的创新生态圈。