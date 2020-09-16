“推进质量认证，服务健康中国”医院高质量管理论坛在京举办

9月11日，由中国医院协会卫生健康质量认证认可专委会主办的以分享医院高质量管理经验、共同探讨未来中国医院质量管理发展方向为内容的“推进质量认证，服务健康中国-医院高质量管理论坛”在京举办。

国家卫健委卫生发展研究中心副主任付强在“中国特色医疗质量安全评价认证思考”主题演讲中表示，新时期中国特色的医疗质量安全认证的思考需要做到一是多元化，要把医院评价放在整个价值医疗、整合医疗、精准医疗大环境下考虑，基于医院在整个价值体系当中的价值、作用发挥、功能定位去考量。二是数字化，需要准确的、规范的数字以及数据的质量。三是可视化，要能看到、能感知。四是本土化，学习国外好的做法，但要结合中国实际，作为本土化的转化。最后就是社会化，强调质量评价主体的多元性。同时，建议对第三方认证未来所做的评价或者评估结果，应该给其一个渠道，转化为政府认可或者行业认可的证据。

全国人大代表、中国医院协会卫生健康质量认证认可专业委员会主任委员、吉林大学第一医院院长华树成在致辞中表示，直接关系人民群众身体健康和生命安全的医疗质量和医疗安全，既是医疗机构的底线和生命线，更是践行建设健康中国战略，满足人民不断增长的健康需要，不断增强人民群众的获得感、安全感和幸福感的关键所在。可以说，医院质量（安全）管理工作作为一项长期的工作任务，不仅需要从制度方面进一步加强保障和约束，更加需要运用前瞻性的管理理念，科学的管理方法，高效的质量工具，预测和把握外部环境变化，扬长避短，抓住机遇，使医院能够长期、稳定健康的发展。

华树成对吉林大学第一医院质量安全管理体系实践介绍称，向管理要效益，评管理、求生存，将成为医院管理新的价值导向，引入先进的质量管理工具，建立医院质量管理体系，强化重点科室质量管理，完善医院指标体系建设，提升医院服务质量，保障患者安全，构建和谐医患关系，解决医院实际问题，是医院持续健康发展的重要途径。基于此，2018年度我们医院决定经过国家批准，并颁发认证资质，在国内首家开展医院质量安全管理体系认证的第三方认证机构来合作，引入医院质量安全一般体系认证，希望通过这样的做法，以持续提升为目的，逐步实现持续提升综合效益的医院管理目标，以建设长效机制为抓手，逐步形成质量效益型医院管理模式，以认证为载体，梳理工作过程，逐步建立和完善医院质量安全管理体系，为医院管理寻求新的方向。

江苏省卫生健康委员会一级巡视员、江苏省卫生健康委员会副主任李少冬谈到，医疗机构质量（安全）管理认证和以往医院评审的区别，通过第三方评价对提升医疗机构社会公信力意义重大，对医院质量管理具有重要意义。我国的医院评审工作需要一个外力，促进医院管理更加注重过程，把可持续的理念扎根下去。

中国认证认可协会会长朱光沛谈到了我国认证行业的发展现状，以及疫情过后凸显的在一些急需的专业领域，包括医疗卫生方面和一些新的业态方面，认证供给存在的空缺。朱光沛会长对国内可以给医院做认证的第三方认证机构 — 中健科标医疗认证中心研究制定的医院认证标准以及开展的国内医院质量认证工作，给予了肯定。并表示，现阶段我们国家已经由高速发展转向高质量发展，认证认可检验检测工作有了更多的政策支持和发展空间，中国认证认可协会愿意和卫生行政主管部门、质量认证监管部门、医院等医疗机构、专业认证机构、各个行业协会，共同推进医院质量和医疗质量的提升。

教育部学校规划建设发展中心主任陈锋在“产学研合力提升医院高质量管理”主题演讲中讲到，目前我国医疗教育注重产教融合，从运营或者管理的复杂性来说，医院系统管理的复杂性超过企业和高校，所有复杂的系统最后落脚的地方都是管理。在医院管理中要有不断改进管理的机制，同时，要培养中国的认证，并且把中国的认证推向全世界。