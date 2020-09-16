流感季，6月龄以下宝宝如何防护？

流感季马上“到货”，目前在内地上市的流感疫苗，6月龄以下小宝宝都不能接种。那有什么办法防护呢？

广东省妇幼保健院儿童保健科主任吴婕翎建议，对于6个月以下宝宝，提倡家中的大人、其他适龄孩子都打流感疫苗；即将到来的中秋国庆聚会、百日宴等人群聚集场合也要尽量少去；万一家中有人感冒，注意做好隔离。

此外，6个月龄以下孩子还有一种疫苗可以选择。吴婕翎介绍，流感之所以可怕，其实是因为流感后期并发症的出现，往往是因为合并了细菌感染。而肺炎球菌是流感合并感染的最常见致病菌，可引起脑膜炎、肺炎等，其中肺炎球菌合并感染是流感季肺炎致死的主要病因。

世界卫生组织将肺炎球菌性疾病列为需“极高度优先”使用疫苗预防的疾病。吴婕翎建议，家长应根据宝宝身体状况，优先给宝宝接种肺炎球菌疫苗。宝宝最早在6周大时就可以接种，推荐在6个月前完成3针基础免疫。广东省卫健委建议，7个月~11个月龄孩子也可以接种该疫苗，但免疫程序有所区别。

吴婕翎表示，得过一次肺炎，仍然可接种肺炎疫苗，13价肺炎球菌疫苗能够帮助6周龄至15月龄的婴幼儿预防13种肺炎球菌血清型导致的相关侵袭性疾病，得过一次肺炎不会把13种血清型的肺炎球菌全部感染了，因此接种同样有防护作用。得过肺炎的宝宝，一个月以内免疫力都很弱，应有意识持续性锻炼身体，每天最好进行一小时适当强度运动。

广东省妇幼保健院中医科主任潘明沃指出，流感季应注意让孩子脾胃有一定空载时间，保持消化道的正常、通畅。很多宝妈在判断孩子吃得饱不饱时单纯以孩子吃了几碗来衡量，实际上，孩子“吃得下”并不等于“消化得了”，小儿脾胃虚弱，容易有积滞，家长可以通过看舌苔、闻口气观察孩子的消化状况。 （敏稳）