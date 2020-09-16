云南瑞丽完成核酸采样超6万人 无新增确诊病例

瑞丽市新冠肺炎疫情防控新闻发布会现场（人民网 符皓 摄）

人民网瑞丽9月15日电 （符皓）9月15日晚 ，云南省瑞丽市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会（第二场），通报疫情最新情况和疫情防控工作进展情况。

据通报，截至9月15日23时，瑞丽市共诊断2例新冠肺炎确诊病例，均为缅甸输入，无新增病例。现已排查病例密切接触者201人，集中隔离201人，完成核酸检测190人，检测结果均为阴性。对奥星世纪（一期、二期）小区实施封闭隔离管理后，累计对小区住户1745人进行了核酸检测，检测结果均为阴性。

按照瑞丽市委、市政府的安排部署，15日8时30分，瑞丽正式启动了全市主城区全部居民的核酸检测采样工作。截至目前，已在全市城区13个网格片区布置了256个核酸采样点，其中183个已启动核酸采样，完成核酸采样已超过6万人。目前，各个采集点正在加紧推进样本采集工作。