秋燥渐起，重在润肺养肺

白露过后广州秋意渐浓，暑湿虽未消退，但秋燥渐起，面对换季的影响，呼吸道疾病易在秋季高发。广州医科大学附属中医医院肺病科主任中医师叶焰给大家提出以下养生建议。

秋冬养阴

秋天的气候特点为燥，也就是说燥主秋令。肺为“娇脏”，不耐寒热，通过鼻与外界相通，容易被秋燥所伤，从而产生口干咽燥、干咳少痰、皮肤干燥、便秘等现象，严重者还可能出现咳中带血等一系列症状。

所以，立秋过后应当注意润肺养肺，在合理的饮食搭配基础上，可适当食用如蜂蜜、百合、杏仁、太子参、山药等柔润食品，补益肺胃，有益健康。

适当贴膘

俗话说“夏天过后无病三分虚”，面对之前的“苦夏”，瘦了虚了就想到“贴秋膘”的方法。“贴秋膘”的本意是使形体强盛。部分的慢性阻塞性肺疾病、支气管扩张症等患者，因病程发展的状态、机体耗能增多而表现为体重下降、营养状况未达标。此类患者注意在合理控制血糖的基础上增加蛋白质等营养摄入，为肺功能康复提供足够的能量。

叶焰提醒，这个季节进行饮食药膳调理时，不可过于激进，要顾及长夏之气，应在专业的医师指导下先祛除体内的暑湿、湿热的病邪。

运动防大汗

入秋后，自然界与人体阳消阴长。所以日常生活中不能像春夏之季那样频繁活动而升发阳气，更不能使阳气过旺和耗散，而应该在秋冬季合理地收敛、潜藏阳气。肺功能降低的老年人，要科学选择运动方式，防止汗出太过而耗损阴津，可选择节奏快慢交替的运动，如太极拳、八段锦、五禽戏等。

在中医学中，忧、悲，均属消极的情绪，对于人体的重要影响是使气不断地消耗，即“悲则气消”，所以有俗称的“悲忧伤肺”一说。所以秋季护肺也要注意调整好情绪。

汤水推荐：雪梨川贝猪骨汤

材料：雪梨4个，川贝60g，红枣20g、猪骨500g，生姜3片，热水1000ml。

做法：1.川贝、红枣泡水10分钟后洗净捞出备用；雪梨洗净，不去皮，切块备用；猪骨洗干净后焯水捞出备用；将所有材料放入炖盅里，加入热水，水开后小火炖1小时，加入适量盐调味即可。

功效：清肺润肺止咳。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 高三德 梁译尹）