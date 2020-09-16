提升思维能力，决战脱贫攻坚

理念是行动的先导，思维方法关乎工作成效。决胜全面小康、决战脱贫攻坚，我们不仅要有铆足干劲的拼搏精神，更要在具体工作中运用好科学的思维方法，切实提高战略思维、历史思维、辩证思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，确保高质量打赢脱贫攻坚战。

战略思维要求我们用全局的眼光认识问题。习近平总书记多次强调，小康不小康，关键看老乡。打赢脱贫攻坚战，我们要将其放到全面建成小康社会的全局中，对照全面小康的综合指标，从“两不愁三保障”入手，统筹农村改革创新、基础设施建设、公共服务、产业发展、生态文明、乡村治理等工作。

历史思维要求我们用发展的眼光看待问题。一方面，要从中国特色扶贫开发道路中汲取历史经验。另一方面，要在确保如期全面脱贫的同时，接续推进乡村振兴。其中关键是针对主要矛盾的变化，理清工作思路，推动减贫战略和工作体系平稳转型，统筹纳入乡村振兴战略，建立长短结合、标本兼治的体制机制。

辩证思维要求我们用矛盾分析法把握问题。注重坚持“两点论”和“重点论”的统一，特别是要处理好“输血”与“造血”、扶贫与扶志扶智、外界帮扶与自主发展等的关系，激发贫困人口的内生动力。在产业发展上，要把握短期见效快和长期稳增收的关系，做到长中短期项目结合。在人才力量上，既要充分发挥帮扶队伍的作用，也要注重对农村人才的培养，打造一支永远不走的工作队。

创新思维要求我们用求新的办法解决问题。脱贫攻坚有不少难题要解、“硬骨头”要啃、新挑战要克服。对此，要努力想新办法、找新出路、创造新经验、开创新局面。以海南为例，海南以“农旅融合”创新推动产业扶贫，因地制宜地谋求热带农旅相互促进的特色发展，拓展出科技化、品牌化发展的特色路径。事实证明，提升创新思维有助于以认识新飞跃打开工作新局面。

法治思维要求我们用法治的方式应对问题。慎终如始地用好法治思维，是做好精准扶贫工作的题中应有之义。不论是扶贫项目安排、资金使用、监督管理等，还是易地搬迁、纠纷调解、乡村治理等，都需要进一步提高规范化、制度化、法治化水平，使扶贫工作始终都在法治轨道上运行。

底线思维要求我们用严密的措施预防问题。打赢脱贫攻坚战是必须完成的底线任务、刚性要求，必须多措并举巩固好已有成果。脱贫攻坚战从决定性成就到全面胜利，面临的困难和挑战依然艰巨，决不能松劲懈怠，要坚持真抓实干，严格对照国家标准，逐人逐户对账、精准销号，坚决杜绝“数字脱贫”和“虚假脱贫”，确保经得起历史和人民检验。

坚持人民至上、坚持科学思维，是做好脱贫攻坚工作的内在要求。从纷繁芜杂的具体问题中把握规律、突破难点，我们就一定能高质量打赢脱贫攻坚战，兑现我们党向人民向历史作出的庄严承诺。

（作者单位：东北财经大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 05 版）