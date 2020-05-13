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形势越复杂越要坚持底线思维

储新宇

2020年05月13日08:28 来源：人民网－人民日报

坚持底线思维，是我们党的重要思想方法、工作方法、领导方法。面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，习近平总书记指出：“要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。”这一重要论述，体现了党中央对当前世界形势变化的精准把握，对于我们统筹推进疫情防控和经济社会发展工作、决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚具有重要指导意义。

我们党是在内忧外患中诞生、在磨难挫折中不断发展壮大的马克思主义政党，敢于直面发展道路上的各种敌人、困难以及风险挑战，凡事从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果。今天，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，尤须运用底线思维来明晰立身之本和发展方向，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

明者防祸于未萌，智者图患于将来。对形势进行科学分析研判，是坚持底线思维和预知风险挑战的前提。党的十八大以来，习近平总书记精准把握“两个大局”，强调实现中华民族伟大复兴，必须积极主动，未雨绸缪，见微知著，防微杜渐，下好先手棋，打好主动仗，做好应对任何形式的矛盾风险挑战的准备。面对国际疫情蔓延带来的诸多风险挑战，我们需要认真做好分析研判，搞清楚底线在哪里、风险在哪里，哪些事情可以做、哪些事情不能做，最坏的情况是什么、最好的结果是什么，把困难和挑战估计得充分一些，把预案做得周密一些，积极寻求规避系统性风险、化解复杂矛盾、谋求创新发展的路径和方法，牢牢守住底线。这样才能遇事不慌、临危不乱，不走弯路、不摔跤。只有做好有针对性的思想准备和工作准备，才能最大限度降低困难和风险的破坏程度。

坚持底线思维，不仅要防范风险，更要积极作为，以实际行动化解风险。习近平总书记强调，底线思维是一种唯物辩证法，是“有守”和“有为”的有机统一。形势有利时，善于看到潜伏着的不利因素，做好应对不利因素的准备；形势不利时，善于把握蕴藏着的转机，坚定扭转不利局面的信心。危和机总是同生并存的，克服了危即是机。只有做到主动应变、有守有为，将底线思维转化为具体的行动，掌握防控和化解风险的主动权，找到化危为机的对策、路径和办法，才能真正将常态化疫情防控举措做细做扎实。

坚持底线思维，防范化解风险，不仅要坚守底线，更要直面问题和矛盾，敢于担当、敢于斗争。毛泽东同志指出：“什么叫工作，工作就是斗争。那些地方有困难、有问题，需要我们去解决。我们是为着解决困难去工作、去斗争的。”这次国际疫情蔓延带来的风险挑战是显著的、严峻复杂的，而且时间较长，需要按照进行具有许多新的历史特点的伟大斗争的要求，善于从纷繁复杂的矛盾中把握规律，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，在大是大非问题上敢于碰硬较真，敢于针锋相对。敢于担当不是盲目冲动、不讲变通，而是在坚持原则、坚定立场的基础上因时因势采取最有效的行动，以实现既定的目标。

（作者为教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 09 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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