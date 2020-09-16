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警惕！四种季节性冠状病毒会发生再感染

2020年09月16日08:25 来源：科技日报

　　科技日报北京9月15日电 （记者张梦然）一项案例研究对10名健康受试者进行了35年监测，调查了人体对其他四种类似新冠病毒的冠状病毒的免疫力，提示对新冠病毒的保护性免疫力的持续时间可能是短暂的。相关结果日前发表在英国《自然·医学》杂志上，研究结果显示在初次感染一年后，同一种季节性冠状病毒频繁发生再感染，这表明在依靠长期免疫政策的同时，仍需对病毒保持警惕。

　　虽然有关暴露于新冠病毒后发生再感染的证据有限，但一般认为确实存在冠状病毒再感染的情况。为了对未来的新冠病毒疫情暴发做好准备，了解对再感染能保持多长时间的免疫力这一点至关重要。

　　荷兰阿姆斯特丹大学医学中心团队研究了四种会引起呼吸道感染的人类季节性冠状病毒——HCoV-NL63、HCoV-229E、HCoV-OC43和HCoV-HKU1。他们假定，这些冠状病毒所共有的特征可能代表包括新冠病毒在内的所有人类冠状病毒。

　　为了了解季节性冠状病毒感染的发生频率，团队检查了自20世纪80年代以来从阿姆斯特丹的10名健康成年男性体内定期收集的总共513份血清样本，并测量了每一种季节性冠状病毒的核衣壳蛋白（一种丰富的冠状病毒蛋白）抗体的增加（抗体的增加被认为是一次新的感染）。他们观察到每个患者有3到17次冠状病毒感染，再感染时间在6到105个月之间。在初次感染12个月后，经常观察到再感染。

　　团队还发现，6月、7月、8月和9月在荷兰采集的血液样本中，四种季节性冠状病毒的感染率最低，这表明温带国家冬季感染频率较高。他们认为，新冠病毒在大流行后可能会出现同样的模式。

　　虽然还需要利用更大的队列开展进一步的研究，但目前的结论是，所有四种季节性冠状病毒都会频繁发生再感染，这表明它可能是所有人类冠状病毒的共同特征，包括新冠病毒。

(责编：许晓华、崔元苑)


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