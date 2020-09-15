2020聚焦“数字化时代医者”创想论坛在京举办

年初一场突如其来的新冠肺炎疫情使我国经济社会发展面临前所未有的挑战，同时，新冠疫情也为我国加快科技发展、推动“互联网+医疗健康”带来了新的机遇。越来越多的医疗从业者开始借助数字化手段开展医学交流、互联网医疗、疾病科普、患者教育和疾病管理，加入了“数字化时代医者”的行列。

淋巴瘤作为中国死亡率排名前十位的恶性肿瘤之一，近年来发病率呈逐年上升趋势。疫情期间，淋巴瘤患者对数字化医疗的需求激增。尤其对于需要化疗而不能去医院的患者，急需通过数字化医疗平台和医生互联，获取疾病后续控制的相关治疗途径。在线复诊及购药、无接触、响应快、突破空间地理等优势，使得数字化医疗服务被更多淋巴瘤患者认可和接受，也一定程度上推进了淋巴瘤治疗向“无化疗”的模式转变，进一步提升患者治疗便利性，帮助改善患者的生活质量。

2020年9月15日，是第17个世界淋巴瘤日。由人民日报社人民网举办、西安杨森制药有限公司公益支持的“2020聚焦数字化时代医者创想论坛”线上召开。论坛邀请了多位淋巴瘤领域专家及行业先锋，共同探讨在数字化互联网医疗环境的推动下，“数字化时代医者”及更高效且更安全的“无化疗”方案如何帮助更多淋巴瘤患者。

互联网技术推进了数字化医疗发展 医务人员也要积极拥抱互联网

近年来，国家层面陆续出台了一系列“互联网+医疗健康”的指导意见和管理办法，从政策层面为医生在互联网上开展诊疗活动提供了基础保障，促使医疗健康领域的数字化时代迎来快速发展的春天。新冠肺炎疫情为互联网医疗带来了一波关注热度，推动了互联网医疗的进一步发展。由于疫情防控，患者外地就医途径减少，促使患者主动接触互联网医疗，从而体验到互联网医疗的便捷性和连续性，以及所带来的时间、效率和治疗效果上的优势。

医生是互联网医疗的主力军，也是核心竞争力，更是互联网医院的生力军。随着政策的支持以及互联网技术的发展，越来越多的医生认识到了互联网的优势，积极拥抱互联网。互联网医疗通过数字化医疗平台，跨越空间与时间限制，与医生实现远程互联，为患者提供了便利性，患者可以足不出户与名医互联，得到更精准的治疗。有助于提高患者预后，改善患者生活质量。边远地区的患者，则通过远程医疗会诊，可以享受到区域性的医学中心甚至国家级的医学中心的医疗资源，缓解了“看病难”。

中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯分享例子称：“各院区之间长期开展互联网病例MDT（多学科诊疗）项目，帮助实现远程讨论疑难病例的诊断和治疗，解决了很多临床问题。”他指出，数字化医疗对医生执业提出了更高的要求，需要在掌握原有医疗技术和知识的同时掌握互联网技术，了解和顺应互联网未来的发展趋势，利用互联网技术，提供更多、更便捷的医疗服务。

互联网医疗的发展使得医务工作者可以通过互联网实现远程直接交流，分享学术观点与经验，同行之间可以取长补短，从而实现共同提高、共同进步。对于公众而言，通过互联网医疗可以开展一系列公益科普宣传，介绍疾病防控知识和健康的生活方式，带来更多便捷。

互联网医疗作为新型医疗手段，核心是医疗质量和安全

互联网医疗迅速发展的同时，规范化、标准化和专业化更需要及时跟上。医疗本身是一项严肃、严谨的工作，医生应该采用非常严谨的方式对患者的病情进行诊断和治疗。互联网医疗由于不能面对面与患者交流及进行身体检查，在患者提供的病情资料不够详尽的情况下，医生要做出正确的诊断，有时是比较困难的。

对此，石远凯建议，患者求医治病应该通过正规的途径，到正规医院就诊。对于疑难病例，由就诊医院通过互联网医疗进行远程会诊，尽可能保证诊断和治疗方案的准确性和可靠性。淋巴瘤和其他疾病一样，鉴于互联网医疗的不足之处，患者就诊时仍需遵循正规流程，在国家法律法规、医疗行业规范范围内，对于疑难病例可通过互联网医疗进行远程会诊，明确诊断及制定个体化治疗方案。

国家卫健委远程医疗管理与培训中心主任卢清君强调，互联网医疗作为一种为患者提供医疗服务的新型医疗手段，核心是保证医疗安全和质量。因此，为了保证患者安全和医疗质量，以及整个行业的有序发展，医生在互联网医院平台上执业，必须要接受互联网医院的监管。希望基于实体医疗机构为广大医务工作者提供一个更加有序、安全、有保障的执业平台，也希望广大优秀医生在信息化时代更加拥抱互联网，放开手脚，在互联网平台上展现自己的魅力和优势。

数字化驱动淋巴瘤进入“无化疗”时代 淋巴瘤患者管理向慢性病发展

中国慢性淋巴细胞白血病工作组组长、南京医科大学第一附属医院血液科主任李建勇表示，随着小分子靶向药物的不断研发和广泛投入使用，未来相当一部分的惰性淋巴瘤患者的管理模式将朝着与高血压、糖尿病类似的慢性病管理模式发展。对于部分患者，联合使用新药，或新药与老药组合，甚至可以达到治愈疾病。对于部分不能治愈的患者，肿瘤也将不再影响患者生存，而是像慢性病一样管理即可。

李建勇分析指出，传统化疗没有靶向，一方面是年纪大的患者耐受不了大剂量化疗；一方面是很多愈后比较差的患者，化疗效果也不好，加之化疗的副作用比较大，所以，无论是对患者生活质量的提高，还是使用的方便、还是治疗效果，“无化疗”时代这应该是整个肿瘤治疗的一个发展趋势。

李建勇表示，淋巴瘤种类繁多，异质性强，特别需要专业化，加强淋巴瘤专科教育非常重要。“为此我们成立了‘慢淋学院’，常规、定期开展学术讲座。另外，杨森公司支持发起的“亿时代血液肿瘤医生平台”，集微信和微博功能于一体，既可以提问，也可以搜索，并且及时更新最新学术进展，跨越地域限制，使不同层次、不同水平、不同级别医院的医生，都可以接受到规范的教育。另外，利用“亿时代血液肿瘤医生平台”，我们还组织了近七千名医生，包括40余位血液肿瘤领域的国内知名专家，及时开展专题教育交流等活动，这些工作对于淋巴肿瘤诊疗水平的提高，发挥了非常重要的作用。”李建勇介绍说。

借助数字化平台，多方联动为医患双方提供更多服务支持

“为了帮助淋巴瘤患者树立科学治疗观，以提高患者生存，基金会启动了‘亿迎新生’淋巴瘤患者关爱项目，致力于为患者打造一体化的疾病管理平台，为患者提供多元化的疾病管理服务。”中国初级卫生保健基金会副理事长胡宁宁表示，基金会在全国多家医院建立了亿迎新生淋巴瘤患者工作站，通过院内专员服务以及手机端智能疾病管理系统，向患者提供“一对一”关怀，以及全程疾病随访。截至目前，该项目已累计服务患者达数十万名。

同时，基金会基于“亿迎新生”患者关爱中心建立了淋巴瘤患者的服务社区，借助微信公众号等多种渠道为患者提供服务。每位患者可以在“亿迎新生”患者关爱中心这个平台享受免费的专家线上咨询，有近百位的淋巴瘤专家实时在线为患者服务。同时，还开展患者课堂，邀请全国多位淋巴瘤大师级专家进行疾病科普视频直播。目前，利用数字化手段进行患者教育已经成为了常态。

作为制药企业代表，西安杨森制药有限公司医学事务部副总裁李滨表示，西安杨森公司作为一家制药企业，始终以患者为中心，对患者负责，是公司的理念和使命。疫情之前，西安杨森公司在数字化医疗方面就有所布局，疫情的进展和新常态的发生加速了我们对数字化医疗的支持。除了提供最优秀的产品以外，希望能够为中国的淋巴瘤患者提供最优的医疗方案。后续将继续升级线上数字化医疗平台，为患者提供更好的数字化的在线患者教育平台和内容。同时，也为广大医生提供更好的数字化医学信息和医学教育支持。在线下平台，继续深耕和优化现有的线下医学教育项目，把线下医学教育项目和线上活动更好地有机结合，为医生和患者提供一体化的医疗诊疗方案，帮助医生更好地服务患者，使患者获得更好的临床结局，助力健康中国建设。

9月15日是世界淋巴瘤日，与会嘉宾达成共识，希望数字化医疗推动淋巴瘤可控可治，使患者早日过上正常的生活。相信在学会、基金会以及企业的共同努力之下，通过数字化医疗的高速发展及数字化时代医者的持续推动，淋巴瘤的诊疗生态将会进一步完善，无化疗方案也将会给患者带来更长的生存期以及更好的生活质量。