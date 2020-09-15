面向人民生命安全 打造心肺复苏生存环

当下人民对美好生活的向往，最基本的需求就是生命健康，而生命健康是以生命安全为前提。如何以人民生命安全需求为导向，探索人民生命安全新模式，拓展人民生命安全新生态，成为当代心肺复苏工作者救死扶伤之使命。生命安全是人类社会面临的重要任务，它贯穿于“生老病死”整个生命周期，危及人类生命安全的第一大杀手就是心脏猝死。我国每年约有54万人发生心脏猝死，相当于每分钟就有1个人死于心脏骤停；而与心脏骤停博弈的起死回生救命之术就是心肺复苏。

半个世纪以来，作为抢救心脏骤停的心肺复苏救命术，多以美国心脏协会颁布的指南为其代表，形成了以患者心脏骤停后依据不同时段采用以救求生的救治链条即生存链。但无论是从救到救的流程不断优化（院前心脏骤停和院内心脏骤停），还是从救到救的技术不断改进，纵观全球心脏骤停患者生存率没有明显提高，心脏骤停患者神经功能良好的出院生存率仅为1%左右，表明仅仅贯穿以救为主线的生存链尚有完善和发展的空间。如何突破现今局限于心脏骤停救治时段展开心肺复苏已刻不容缓，即在扩展心脏骤停救治环节的基础上，心脏骤停关口前移以及后延，使过去就救而救的狭义心肺复苏扩展到防治救的广义心肺复苏。根据心脏骤停的发生发展规律《2016中国心肺复苏专家共识》从围心脏骤停全生命周期考量，将心脏骤停划分为心脏骤停前期三预”（预防、预识、预警）方针、心脏骤停中期“三化”（标准化、多元化、个体化）方法、心脏骤停后期“三生”（复生、超生、延生）方略，并依期衔接组成中国心肺复苏生存环体系。

中国心肺复苏生存环

心肺复苏生存环之心脏骤停前期是指患者未发生心搏、呼吸骤停前的时段。通常是指发生心脏骤停前极短暂的先兆症状时间，往往只有数分钟至数小时。心脏骤停前期也泛指涵盖患者真正出现心脏骤停前的整个时间过程，这期间从个人到家庭、社区和医疗卫生服务系统乃至整个社会，每个相关要素的构成都会成为决定心脏骤停患者生存与否的关键。主要是将心脏骤停的防治救理念关口前移，心脏骤停 往往猝然发生，抢救过程中任何失误和延误均可导致不良预后，因此在心脏骤停发生之前应强调预防、预识和预警“三预”方针。预防上涵括筑牢“心”的阵地（家庭寓所、120或999、社区乡村），瞄准“心”的敌人（未病之敌、欲病之敌、已病之敌）、攻防“心”的举措（远期攻防、中期攻防、近期攻防）；预识上涵括把握“心”的识势（生命运势、生存形势、生活趋势），运用“心”的识法（溯源过去、循证现在、动变将来），服务“心”的识体（个人体质、家庭体育、社会体系）；预警上涵括常设“心”的量级（I级响应、II级响应、III级响应），常念“心”的呼唤（物理呼声、病理呼声、心理呼声），常做“心”的使者（平时呵心、适时护心、急时救心）。

心肺复苏生存环之心脏骤停中期是指针对患者心搏、呼吸骤停期间进行初级或高级生命支持的时段，以临床心脏骤停患者为核心，应采用标准化、多元化和个体化并重的“三化”方法，籍以最大限度提高心肺复苏的抢救成功率与生存率。在复杂多变的临床条件下，要获得最佳的复苏治疗与复苏效果，需要采取因地制宜、因人而异的最切实际的救治防整合方法。标准化方法涵括基础心肺复苏（开放气道、人工呼吸、胸外按压），器械心肺复苏（电击除颤、通气支持、循环辅助），药物心肺复苏（正性肌力、整复心律、酸碱平衡）；多元化方法涵括胸部心肺复苏（胸部提压、开胸挤压、经胸起搏），腹部心肺复苏（腹部提压、膈下抬挤、动脉阻断），他部心肺复苏（体外膜肺、肢体加压、胸腹联合）；个体化方法涵括适用程序（救助对象、救助人员、救助环境），适用施法（因时施法、因地施法、因病施法），适用时限（特殊病因、特殊群体、特殊条件）。

心肺复苏生存环之心脏骤停 后期是指心脏骤停 患者经过初级或者高级生命支持自主循环恢复或复苏终止后的时段，应遵循复生、超生及延生的“三生”方略，以使心脏骤停患者获得最佳生命之转归。复生涵括稳定“心”的循环（确保灌注、血管扩容、调整心律），优化“心”的指标（心肺功能、氧和指数、生命体征），解除“心”的病因（气道管理、识别5H5T、心源性心脏骤停）；超生涵括超级“心”的支持（球囊反搏、体外膜肺、血液净化），超越“心”的管理（温度管理、液体管理、酸碱管理），超长“心”的时限（病因差异、病人差异、病境差异）；延生涵括延续“心”的生命（器官移植、组织移植、细胞移植），完善“心”的三表（遗体捐献表、器官捐赠表、慈善捐报表），回归“心”的家园（归成植树、归成厚命、归成善心）。

生存环是我国学者在心肺复苏领域的理论创新，它全方位、全过程、全立体地诠释中国特色心肺复苏的内涵与外延，为生命健康提供了围心脏骤停全生命周期的防治救方案，彰显了“上防未心、中治欲心、下久已心”的中国心肺复苏生命安全理念，必将成为人民生命健康与生命安全强有力的保障。（解放军总医院第三医学中心原急诊科主任王立祥供稿）