《基层心血管病综合管理实践指南2020》在京发布

9月12日，由北京高血压防治协会、北京糖尿病防治协会、北京慢性病防治与健康教育研究会、高血压联盟（中国）、中国老年保健协会养老与健康专业委员会、国家老年疾病临床医学研究中心中国老年心血管病防治联盟联合主办的《基层心血管病综合管理实践指南2020》（以下简称“指南”）发布会在北京召开。

首都医科大学附属北京安贞医院教授吴兆苏、战略支援部队特色医学中心教授许樟荣，国家心血管病中心/中国医学科学院阜外医院教授王增武，首都医科大学附属北京天坛医院教授王文志、北京大学人民医院教授陈红、国家心血管病中心/中国医学科学院阜外医院教授张宇清、中国疾病预防控制中心教授赵文华及咨询专家代表、医师代表、媒体代表、企业代表等100余人参加会议。大会由首都医科大学宣武医院李静教授主持，本次发布会通过线上结合线下的方式同步直播。

会议主席王增武致辞称，编写了 “指南”的目的在于为基层医务人员提供基于循证并能精准指导临床实践的工具，希望通过积极推广，将理论融于实践，为基层心血管病防治工作做出应有的贡献。

吴兆苏表示，综合管理模式更加强调患者长期的、全方位的管理，在传统健康教育的基础上加强与患者及家属的互动，更加关注患者的心理健康和家庭、社会的支持，有助于患者更好地参与到管理过程中，更好地控制心血管疾病相关的危险因素。

许樟荣强调，慢病管理中大量至关重要的工作其实在于院外管理，尤其是社区管理。因此做好基层管理是心血管疾病综合管理的重要目标。指南的制定为基层心血管疾病综合管理指明了路标，可为我国基层临床医生提供更具实践意义、更符合我国国情的心血管疾病患者综合管理建议。

另外，会上左惠娟介绍《心血管病风险综合评估》， 刘丽芳介绍《动脉粥样硬化常规治疗及其合并其他疾病处理》，张宇清介绍《心血管病的主要危险因素及其干预之血压篇》，

张丽红介绍《心血管病的主要危险因素及其干预之血糖篇》，郭远林介绍《心血管病的主要危险因素及其干预之血脂篇》。