女性大脑比男性年轻3岁

美国一项新研究显示，成年女性的大脑会比同龄男性的大脑年轻大约3岁。这或许有助于解释为何老年女性常比老年男性思维更敏锐。

美国华盛顿大学医学院研究人员扫描了121名女性和84名男性的大脑，以获取他们大脑的新陈代谢数据。这些人的年龄20岁至82岁不等。在向计算机输入了男性的年龄和大脑代谢数据后，研究人员利用机器学习算法找到年龄与大脑代谢之间的关系，然后再输入女性大脑代谢数据，算出其对应的大脑年龄。结果显示，女性大脑年龄比实际年龄平均小3.8岁。

反向操作中，研究人员先利用女性数据让机器学习，再输入男性大脑代谢数据。结果显示，男性大脑年龄比实际年龄平均大2.4岁。

研究人员说，从代谢角度看，女性大脑比同龄男性大脑更年轻，且这种差异在20多岁时就已开始显现。不过，这并不意味着男性大脑衰老更快，而是表明男性大脑比女性早3年进入成熟期，且这种状况会长期维持下去。