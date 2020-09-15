中国疾控中心发布新版流感疫苗接种指南 推荐四类人群优先接种

新华社北京9月14日电（记者王秉阳）中国疾控中心日前发布了《中国流感疫苗预防接种技术指南（2020-2021）》，建议医务人员；养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；重点场所人群以及其他流感高风险人群优先接种流感疫苗。

中国疾控中心表示，全球新冠肺炎疫情此起彼伏，秋冬季是呼吸道疾病高发季节，气温降低有利于新冠、流感等病毒的存活和传播，存在今年秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。为此，季节性流感防控工作的重要性更加突出。

指南提到，每年流感季节性流行在全球可导致300万-500万重症病例，29万-65万呼吸道疾病相关死亡。孕妇、婴幼儿、老年人和慢性基础疾病患者等高危人群，患流感后出现严重疾病和死亡的风险较高。尤其是今年全球新冠肺炎疫情严重流行态势仍将持续，今冬明春可能会出现新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的情况。而接种流感疫苗是预防流感的最有效手段，可以减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用。

记者采访了中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友，他表示，秋冬季节是常见呼吸道传染病流感的高发季节，就诊的病人数量将会增加，与新冠肺炎疫情防控重叠，将给医护人员鉴别诊断带来困难，加大隔离难度和医疗负荷，不利于疫情防控。最有效的办法就是重点人群尽早接种流感疫苗。

结合新冠肺炎疫情持续全球流行的背景，指南推荐以下人群为优先接种对象：医务人员, 包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；重点场所人群，如托幼机构、中小学校的教师和学生，监所机构的在押人员及工作人员等；其他流感高风险人群，包括60岁及以上的居家老年人、6月龄-5岁儿童、慢性病患者、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性等。对于≥6月龄且无禁忌证的人群均可接种流感疫苗。