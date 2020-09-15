加速疫苗创新 应对防疫挑战

本报电 （陈得）9月12日，以“疫苗创新与公众健康”为主题的首届大湾区疫苗峰会在广东深圳坪山区举办。峰会围绕全球疫苗研发、审批、使用和管理的新进展、新策略及实践经验等话题展开深入交流，为推进创新疫苗造福公共健康积极探路。与会专家指出，对于不断变异的病毒，加速疫苗创新成为全球关注的焦点和各国政府积极探索的应对之方。

“不断完善的政策以及与之配套出台的法律法规，为疫苗创新提供了更多可能，也为我国构建更加完善的公共卫生体系提供了前所未有的机遇。”中国医学科学院及北京协和医学院院校长王辰院士表示，加速疫苗创新，成为提升传染病疫情防控和大流行应对能力的优选之策。

中国实施免疫规划已有40余年，全国疫苗可预防疾病发病率降至历史最低水平，对守护公众健康、提高居民期望寿命贡献卓著。

国家卫生健康委员会副主任李斌表示：“我国通过实施免疫规划政策，有效控制了疫苗可预防的传染病。坚持免疫规划策略，不断提高人民群众的健康水平，我们要坚持依法依规加速疫苗创新，发挥疫苗维护人民健康、稳定社会经济稳定的重要作用。”

面对公众健康新需求和时代新挑战，由中华预防医学会牵头、大湾区疫苗峰会专家组发出的《加速疫苗创新，提升传染病防控能力》的倡议提出，从升级免疫规划开始，扩及全周期、全人群的创新疫苗接种，再到强化特定人群的防护，是应对当前公众防疫挑战、落实《“健康中国2030”规划纲要》的重要一环。

近年来，生物医药产业成为深圳市重点打造的战略性新兴产业，吸引了大批龙头企业和创新型企业。坪山区委书记陶永欣表示，坪山区是拥有全国首批、深圳唯一的国家生物产业基地。首届疫苗峰会落户坪山，对于提升坪山国家生物产业基地影响力，进一步创造在国际疫苗产业链上的“风向标”价值，注入了新的动能。

论坛协办方赛诺菲巴斯德，2007年在坪山建设了首个外资企业投资的流感疫苗生产基地，去年11月与深圳市政府签订了中法疫苗创新战略合作协议，在探索加速引进国际领先的疫苗新模式的同时，旨在促进创新疫苗研发的国际合作，提升创新疫苗的可及性，让民众能尽早同步享受到全球优质疫苗。

“中国在全球抗击新冠疫情中表现突出，而疫苗作为‘最终的解决方案’备受各方期待。”赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平表示，作为最早进入中国的跨国疫苗企业，赛诺菲巴斯德已扎根大湾区十多年，“在全球加速疫苗创新的背景下，我们希望以大湾区疫苗峰会为契机，架设一座中法、中国与全球面向疫苗创新与合作沟通的桥梁，积极应对新发传染病对人类的威胁。”