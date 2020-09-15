逆行出征的生命守护者

4月6日，国家援鄂医疗队队员圆满完成任务后平安返回北京。

新华社记者 张玉薇摄

“人民至上、生命至上是我们永恒的信念，守护健康、守护生命是我们终生的职责。”

9月8日，在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，北京协和医院感染内科主任医师刘正印如是说。在武汉抗疫前线，他这样鼓励患者：“我们是来自北京协和医院的医疗队，你一定要相信我们，相信自己，好好地活下去。”

面对突如其来的严重疫情，北京医院、北京协和医院、中日友好医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院6家医院迅速组建国家援鄂抗疫医疗队，白衣为甲、逆行出征，成为援鄂抗疫的重要力量，承担着风险最高、难度最大的危重症患者救治任务。

国有难，召必至。国家援鄂抗疫医疗队第一批到达、最后一批撤离，慎终如始，用坚守传递必胜的信心，为打赢武汉保卫战、湖北保卫战作出重大贡献。

“国家队来了”

国家医疗队抵达武汉24小时后，武汉同济医院中法新城院区重症监护病房正式启用。当病区大门打开时，患者们蜂拥而入。“国家队来了！”很多患者拉着医护人员的手激动不已。

北京大学人民医院呼吸内科李冉医生记忆犹新：“每一名患者都渴望尽快得到救治。我们特别理解，开医嘱、问病史、查体、抢救……不愿意耽误任何一点时间，恨不得自己长出三头六臂。”

2月3日，作为北京大学援鄂抗疫医疗队领导组组长的北医三院院长乔杰，联合北大第一医院、北大人民医院以及来自河南的医护团队，进驻同济医院中法新城院区，组建危重症病房。从病房改造到收治患者，他们仅仅用了30多个小时。病区仅开放6小时便收治24名重症患者，并迅速满负荷运行，收治人数达到51名。北医三院危重医学科主任医师葛庆岗在微信工作群中写道：“一个值得铭刻于心的日子，门外声声的叩门声撞痛着我们的灵魂。”

北京协和医疗队整建制接管武汉同济医院中法新城院区C栋9层西区重症病房，心脏、肾脏和重症专业的“特种兵”不断增援武汉。

北大人民医院王振洲医生穿上隔离服，就开始感觉到心悸气短，本想工作几个小时后脱下隔离服缓一缓。结果，电话不停地响起：“120送来患者，准备接收！”王振洲继续坚持：“我能撑得住！”他强忍住头痛胸闷，再次走向病房接诊患者。

“在我们绝望之时，你们逆行奔波、舍生忘死、科学施治，拯救了患者垂危的生命，增强了我们战胜疾病的信心。你们的到来，让处在疫情中心的我们，看到了阳光划破乌云的那道光芒！”这是一名患者写给医疗队的感谢信，北大人民医院高伟波医生珍藏至今。

“把能用的方法都用上”

重症救治是最难啃的“硬骨头”。国家援鄂抗疫医疗队的6家医院分别由党委书记、院长亲自挂帅，带领重症医学科、呼吸科等精锐团队，按照“一人一案”制定医疗救治方案。

刚到武汉，一向胸有成竹的北京协和医院内科重症医学科主任杜斌有点“怵”。在武汉市金银潭医院查房时，他发现一名患者的血气检测“二氧化碳”一栏测不出数字，他马上站在床边一点一点地调呼吸机……无论大事小事，他都亲力亲为。他提出的早期气管插管、俯卧位通气等重症救治经验，被写入国家诊疗方案。

北京协和医院医疗队采用协和ICU小组制管理模式。每组统筹匹配各个专业医生，充分发挥各专业综合诊治优势。北京协和医院党委书记张抒扬表示：“把能用的方法都用上，全力救治危重症患者。”

挽救危重症患者生命，离不开“硬核武器”。体外膜肺氧合（ECMO）、无创呼吸机、有创呼吸机、转运呼吸机、监护仪等一到武汉，立刻在同济医院中法新城院区投入使用。中日友好医院医疗队在派出最精锐力量的同时，还支援了价值1500万元的生命支持设备和医用防护物资，使医疗队作战能力得到整体跃升。

一名新冠肺炎患者突然呼吸心跳骤停，北京医院外科ICU副主任常志刚带领多学科团队立即进入病房进行ECMO装机抢救。随着机器的运转，患者的氧饱和等指标逐步好转，病情开始稳定。当氧饱和达到100%的那一刻，在场所有的医护人员不约而同地鼓起了掌！

中西医携手抗疫，救治全程引入中医药，封住了轻症滑向重症的大门。作为全国中西医结合诊治示范医院，中日友好医院主管病区中西医结合诊治率接近100%。92岁的患者祁奶奶突然发热，体温37.9℃，血常规异常。中日友好医院外科重症医学科副主任段军决定实施中西医结合治疗。两名中医大夫立即进入病房查看患者，并视频连线后方中医肺病专家张洪春和杨道文。他们与国医大师晁恩祥深入讨论，对原方药进行调整补充。祁奶奶喝上新调整的中药后，次日体温恢复正常，症状逐渐改善，5天后顺利出院。

4月15日，最后一批撤离的国家援鄂抗疫医疗队——北京协和医院医疗队启程返京。被称为抗疫“压舱石”的20人专家团继续留守武汉，直至攻克最后的“重症堡垒”。

“我不知道你是谁，但我知道你为了谁”

在重症病房里，患者的生活起居都依赖护士的精心照顾。北医三院医疗团队首名治愈的新冠肺炎患者小丰出院，护理团队提前制作了特色小礼物——“毕业证书”和手折小星星，希望小丰能够分享她的康复经验，帮助更多的患者。

老李是一名新冠肺炎重症患者，还是位截瘫、膀胱造瘘患者，伴有严重的失禁性皮炎并发压疮，损伤程度已达Ⅳ期，一旦继发感染，引起多器官衰竭，后果不堪设想。北大人民医院护理部主任王泠毫不犹豫带着队员为患者清创换药，由于护目镜起雾视线不清，她弓着腰凑近创面，一点点地将坏死组织去除。当贴好伤口敷料、换上干净的纸尿裤时，老李泪流满面地说：“谢谢，真不好意思，给你们添麻烦了……”

2月28日是患者王阿姨的67岁生日。常志刚带领轮班上岗的医生、护士端着蛋糕走进病房，蛋糕上面写着“新冠无情，人间有爱”。原来，医生查房时问起王阿姨的年龄，王阿姨半开玩笑地说：“今天我就不填66岁了，明天就67岁了。”于是，医疗队精心准备，让王阿姨度过了一个难忘的生日。

在重症隔离病房，有一幕让北大人民医院重症医学科护士聂艳久久难忘：81岁的段爷爷痊愈出院的那天，执意从轮椅上下来，来到每位医护人员面前，深深地鞠上一躬。段爷爷还趴在床头，眯着近乎失明的眼睛，一笔一画写下感谢信：“感谢北京医疗队，不远千里来武汉抢救病人，夜以继日，不知劳累。我不知道你是谁，但我知道你为了谁！”

生命无价，大爱无疆。国家援鄂抗疫医疗队和千百万医务工作者一起，用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城，挽救了一个又一个垂危的生命，成为抗疫主战场的生命守护者！

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 04 版）