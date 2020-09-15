警惕横纹肌溶解 ！军训季，运动也得悠着点

暑期结束，高校纷纷开学，新生进入了一年一度的军训季。最近，我在急诊超声室接诊了一名正在参加军训的18岁大一男生，自诉“血尿”就诊，急诊医师考虑是肾结石，为患者开了双肾、输尿管、膀胱超声检查。

在认真检查后，我发现患者双肾、输尿管、膀胱正常，就结束了检查，请患者起身。就在这时，我却意外地发现：患者行走困难，需要家属搀扶。

考虑到患者是一名正在军训的学生，我便追问其详细病史。患者这时才说起自己结束一天的军训后，一个人在操场练蛙跳。当时的运动量比较大，到了晚上就感觉大腿疼痛剧烈，并出现了茶色尿。我听了患者的描述后，马上让他再躺在检查床上，补充做了双下肢肌肉的超声检查（肌肉、关节、韧带等的超声检查简称肌骨超声），发现患者双侧大腿股中间肌回声明显增强、肌纹理消失（正常四肢肌肉应该是低回声、肌纹理清晰）。

根据这一征象，我考虑患者已经出现了横纹肌溶解，情况非常紧急，如果不及时处理就可能出现严重的急性肾功能衰竭，便立刻与急诊医师联系，进行血液化验检查。

化验结果与我的诊断一致：多项血液指标异常，尤其是肌酸激酶（CK）达到了32000 U/L（正常参考值为30-170 U/L），确诊横纹肌溶解症，马上对患者进行了对症治疗，从而避免了急性肾衰竭的发生。

什么是运动性横纹肌溶解症？运动性横纹肌溶解症是指各种过度运动导致人体骨骼肌损伤，肌细胞溶解、破坏，骨骼肌细胞内容物（如酶类、钾、磷、肌酐和肌红蛋白等）释放入血液循环中的一组临床综合征，严重者常合并急性肾功能衰竭，甚至出现多脏器功能障碍。

之前提到的患者，就是军训期间长时间的剧烈运动，导致下肢股中间肌损伤、肌细胞破裂，肌红蛋白等进入血液循环后代谢到肾脏，从而出现茶色尿（肌红蛋白尿）。如果不及时治疗，病情继续发展，肌红蛋白就会堵塞肾小管，出现急性肾功能衰竭。而且运动性横纹肌溶解症有一定的隐蔽性，很多患者认为肢体疼痛是运动后的正常反应，并没有引起重视，从而造成病情延误。

因此，无论是军训或是日常的体育运动，一定要注意运动安全，合理控制运动强度。在高强度运动后，如出现肢体剧烈疼痛（长跑、蛙跳等下肢运动易引起股四头肌和小腿三头肌损伤；举重、划船等上肢运动易导致肱二头肌和肱三头肌损伤），要考虑到横纹肌溶解的风险。

如果怀疑发生横纹肌溶解，可选择超声作为首选检查方法。超声具有安全、便捷、无创等优点，能直接显示病变的部位、范围和程度。早诊断、早治疗，以避免出现严重的并发症和永久性损伤。

文/李志强（北京大学第三医院）