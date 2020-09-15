九价HPV疫苗平价难寻 民营医院有现货？

九价宫颈癌（HPV）疫苗自2018年4月在中国上市起就处于“一针难求”的状态。两年过去了，现状如何？

北京青年报记者调查发现，很多公立医疗机构，如社区卫生中心免疫接种门诊依然处于无货状态。但与以前最大的不同是：已不接受提前预约。普通市民很难找到可以接种九价HPV疫苗的公立医疗机构门诊。不过，在民营医疗机构或电商平台上就能很快找到高价九价HPV疫苗的踪影，而且电商平台上中介称货源充足。

调查

公立医院接种门诊大多没货

2018年4月，九价HPV疫苗在内地获批上市，5月30日在海南进行首针接种，价格为1318元/支。

9月14日，北青报记者电话咨询北京市7家免疫接种门诊，包括公立医疗机构和民营医疗机构免疫接种门诊。其中只有一家民营医疗机构的客服人员立即表示“有现货，可以马上接种”。价格方面，一共三针，“如果单支付费，2230一针；如果三支全付，可以享受优惠套餐价5850元”。据报道，在公立医院注射三针九价HPV疫苗价格为3369元，比民营医院价格便宜2480元。但实际情况是公立医院平价九价HPV疫苗很难找到。

北青报记者在咨询其他6家公立医疗机构免疫接种门诊时，工作人员均表示“没货，不接种，不预约”。这个情况与一年前大不相同。2019年3月份，北京的一些社区卫生服务中心接种门诊虽然也大多处于“断货”状态，但还可以接受市民预约接种，就是排队等候的人数比较多，“前面排着1000多人，这个月什么时候到货、能到多少针都不知道，所以没法告知具体接种时间。”当时一社区医院工作人员这样回答咨询者。

对此，全国公共卫生服务热线工作人员表示，九价HPV疫苗属于自愿、自费接种的二类疫苗。她建议接种者参考疾控中心官网上公示名单联系民营医院接种，“成功概率大一些”。

电商平台上为中介 称货源充足

北青报记者调查发现，除了民营医院，在电商平台也能轻松找到九价HPV疫苗。

在某知名电商平台，只要在搜索区输入“九价HPV 北京”关键词，就会立即弹出一串九价HPV疫苗商品，销售价格在4800元至5500元不等。各家店铺宣传页上均称“现货”，“可分期免息”，他们均为第三方中介平台。接种流程是：消费者下单购买之后，平台就会帮助消费者预约指定接种医院进行注射。北青报记者注意到，电商平台上销售的HPV疫苗接种地址均为民营医院。对此，全国公共卫生服务热线工作人员提醒，在网络商店选购接种疫苗时，应当注意其接种地点具体在哪里。“要认真参照疾控中心官网名单，”她说，“如果这个医院不是疾控中心官网名单上的医院，最好不要前去接种。”

市场

疫苗进口周期至少需要一年

据一位从事疫苗生产的业内人士介绍，疫苗生产周期很长，需要经过生产、质控、原产国检测放行、中国检测所检测放行，四道程序走下来，至少需要一年时间。该业内人士还表示，从九价HPV疫苗最佳使用年龄段来说，应该是进入青春期时接种最好。但由于经常会有疫苗短缺的报道，激发了更多妇女的接种愿望，从而推高了市场需求量，加大了货源缺口。

智飞生物发布2020年半年财报显示，其代理的默沙东九价HPV疫苗，2020年半年批签发量（支）为2159778支，比2019年同比增长83.13%，但仍无法满足市场需求。

此外，该疫苗尚未国产化，也是市场紧俏的原因之一。截至2020年7月31日，国内尚无获批上市的九价宫颈癌疫苗生产企业。国际上，目前仅默沙东公司有九价宫颈癌疫苗获批生产并销售。在国内其九价疫苗通过重庆智飞生物制品股份有限公司代理销售。根据中国食品药品检定研究院批签发数据显示，九价宫颈癌疫苗2019年批签发量为332.42万支，比2018年增长173.35%，2020年上半年批签发量为215.98万支，比上年同期增长83.13%。

国产九价进入三期临床试验

国产疫苗生产厂家——万泰生物8月28日发布公告称，公司计划于2020年9月4日与临床试验机构、现场单位等召开三期临床启动会，并于9月5日开始三期临床试验研究，旨在评价该疫苗在18岁至45岁女性健康志愿者中的有效性和安全性。

公开数据显示，目前国内有多家企业正在紧锣密鼓地开展九价HPV疫苗临床工作。除了万泰生物已进入三期临床试验。另外，沃森生物、康乐卫士、瑞科生物的九价HPV疫苗也已经进入临床阶段 。

提醒

二价四价同样能预防宫颈癌

HPV是“人乳头状瘤病毒”的简称，99%的宫颈癌都是感染HPV中的高危型HPV引起的，主要通过性接触等途径传染。

而HPV疫苗作为目前唯一一种可以预防癌症的疫苗受到广泛关注。全球上市的HPV疫苗有三种，分别为二价、四价和九价，二价和四价疫苗能够防控84.5%的宫颈癌风险，九价疫苗可以预防92.1%的宫颈癌风险。

世界卫生组织2017年明确指出：现有证据表明，从公共卫生学角度，二价、四价和九价疫苗在免疫原性，预防16型、18型HPV相关宫颈癌的效力和效果方面无差别，三种疫苗都可预防大多数的相关癌症。

疾病预防专家认为，尽管二价HPV疫苗只针对16型和18型病毒的感染，但目前研究表明，70%的宫颈癌发生与这两种病毒有关。因此大家没必要都盯着九价HPV疫苗，而且从性价比来说，二价HPV疫苗远高于九价HPV疫苗。

文/本报记者 赵新培 统筹/余美英