餐饮业理应摆脱“重口味”

贵报9月9日刊登评论《遏制餐饮浪费需要更精细的节约提醒》，笔者认为，除此之外，餐饮用的油与盐不妨多做“减法”。9月份为全民健康生活方式宣传月。本次宣传主题为“健康要加油，饮食要减油”，即建议健康成年人每天烹调油摄入量不超过25克。

这样的宣传很及时，菜肴里加入过多的油与盐不利于健康。据媒体报道，每100个已故南京人当中有7人死于胃癌。江苏省疾控中心专家说，江苏省的胃癌发病率居于国内前列，这和当地人饮食“重口味”有很大关系。

在笔者的印象中，饭店烹调菜品多油多盐，这与“油多不烂菜”“咸就是鲜”的传统行业烹调习惯有关。这么烹制菜肴，会在不知不觉之中增加消费者食材摄入量，产生“大胃王”。由于摄入过量，人体代谢跟不上，造成营养过剩，不利于消费者的身体健康。

所以，要想饮食少油盐，不妨先规范餐饮业用油用盐行为。笔者建议，饭店不妨在菜谱上标注每道菜使用了几克油与几克盐，并请有关部门制定标准、严格把关，并且不定期检查，作为评估饭店的标准之一。

一旦饭店率先摆脱重油重盐的行业习惯，不仅降低了饭店的经营成本，而且有利于提高人们的健康素质，遏制餐饮浪费。如此看来，餐饮业的确应该逐渐摆脱“重口味”了。（王建国）