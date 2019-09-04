素食为主不利于大脑健康

据新华社伦敦9月3日电 提倡环保的素食风潮对保护地球不无益处，但日前有营养学家指出，素食为主的饮食可能会影响对大脑健康至关重要的营养物质胆碱的摄入。

营养学家呼吁，医疗保健专业人士和消费者应认识到富含胆碱饮食的重要性以及获取胆碱的途径。如果没有达到建议摄入量就需要通过饮食或补充剂获得，尤其是孕妇摄入胆碱对胎儿发育至关重要。

来自咨询机构“营养观察”的埃玛·德比希尔博士在新一期《英国医学杂志·营养、预防与健康》期刊上发表文章指出，胆碱这种主要存在于动物性食品的营养物质，对大脑健康，尤其是胎儿大脑发育至关重要，还会影响肝功能。但人体肝脏自行产生的胆碱不足以满足需要，还需从饮食和补充剂中获得。

胆碱主要来自牛肉、鸡蛋、乳制品、鱼和鸡肉等，从坚果、豆类和西兰花等十字花科蔬菜中也能获得少量胆碱。目前一些提倡限制全脂牛奶、鸡蛋和动物蛋白摄入的饮食指南可能会影响对胆碱的摄入。

德比希尔说，美国医学研究院自1998年起建议女性和男性每日胆碱最低摄入量分别应达到425毫克和550毫克，孕妇和哺乳期妇女需达到450毫克或550毫克；欧盟食品安全局也在2016年发布了胆碱的最低建议摄入量。然而在北美、澳大利亚和欧洲一些国家的膳食调查结果显示，人们日常胆碱摄入量仍低于建议标准。