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北京市属医院将全部具备核酸检测能力

2020年09月14日09:39 来源：北京日报

为应对秋冬季可能出现的新冠肺炎疫情风险，市医管中心已着手制定工作预案。市医管中心主任潘苏彦介绍，秋冬季到来时，本市20余家市属医院将全部具备核酸检测能力，预计11月底每日最大检测能力可达10.3万份。

目前，市医管中心正在推进发热门诊“一院一策”改造，14家市属医院17个院区将在11月底前完成发热门诊提升改造。改造完成后开设发热门诊的市属医院将增至17家，诊室由40间增加至97间，隔离床位由94张增加至223张，预计单日最大接诊能力由2600人次增加至7400人次。市医管中心新建及优化提升了17间核酸检测实验室，市属医院在秋冬季到来前全部具备核酸检测能力，预计11月底每日最大检测能力达10.3万份。

市医管中心遴选112名重症医学科青年骨干力量，构建市级重症救治合成营，分3批组织到朝阳医院和安贞医院开展为期2个月的临床实践培训，作为重症救治储备力量。各市属医院已建立应急物资储备清单，对11类防护物资和多种消杀产品进行动态储备监测，各类防护物资储备量满足医疗机构30天满负荷运转的需求。同时，组织市属医院与相关企业合作建立渠道储备机制，进一步确保物资储备安全。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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