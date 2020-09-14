深化医改如何更“深”？以战“疫”为契机 推进存量调整

新华社杭州9月13日电（记者王琳琳）随着医改挺进“深水区”，如何把好大方向？正在杭州举行的2020全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展高峰会议上，与会专家认为下一步医改着力点应以战“疫”为契机，推进存量调整。

国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜在书面讲话中指出，我国抗疫实践创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举，医药卫生体系发挥了重要作用，这充分展示了医药卫生体制改革的成果。如今，医改已从增量改革为主，转向更多的存量调整。下一步要在扩大优质资源供给的基础上，加强医保、医疗、医药改革政策的有效衔接。

国家卫健委疾病预防控制局监察专员王斌表示，疾病预防控制系统在新冠肺炎14天潜伏期的确定、重点人群的确定、隔离人群的判断等方面是“侦察兵”；在病毒全基因序列测定、检测试剂和疫苗研发中是“研究员”；还是积极参与科普宣传的“宣传员”。下一步，疾控工作要加强传染病防控，守住公共卫生安全底线，利用抗疫特别国债资金，力争年内把常见重大传染病监测平台建立起来。

国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉表示，我国抗疫取得重大战略成果与多年来公立医院积累下来的厚实家底密切相关。下一阶段的医改中，公立医院的高质量发展关键在“质”、不在“量”。对公立医院绩效考核结果，医院不必过于纠结排名，而应通过绩效考核的关键指标，找到高质量发展的着力点。

“目前考核发现，患者满意度高，医务人员满意度有待提升。尤其是疫情防控常态化后，公立医院运营成本普遍增加、收入在下降、运行出现困难。下一步改革中尤其要关注激励机制，想方设法调动医务人员积极性。医院内部要将更多结余用于调动医务人员积极性，而不是盖房子、扩地盘。”焦雅辉说，今年国家卫健委专项督查将重点督查医疗机构关心关爱医务人员相关政策措施的落实情况。

会上，国家卫健委体改司还展示了全国医改监测分析平台，该平台是掌握医改进展与成效的“瞭望台”，是辅助医改决策、完善相关政策的重要参考。