将孕产期抑郁症筛查纳入常规孕检和产后访视流程

记者从国家卫健委网站获悉，为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》有关要求，指导各地探索开展抑郁症、老年痴呆等综合防治工作，国家卫健委办公厅印发了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》《探索老年痴呆防治特色服务工作方案》。

《探索抑郁症防治特色服务工作方案》提出，要加大青少年、孕产妇、老年人群和高压职业人群等四种重点人群干预力度。

方案提出，中学、高等院校均设置心理辅导（咨询）室和心理健康教育课程，配备心理健康教育教师。将心理健康教育作为中学、高等院校所有学生的必修课，每学期聘请专业人员进行授课，指导学生科学认识抑郁症，及时寻求专业帮助等。

方案提出，将抑郁症防治知识作为孕妇学校必备的科普宣教内容，提高孕产妇及家属防治意识。将孕产期抑郁症筛查纳入常规孕检和产后访视流程中，由经过培训的医务人员或社工进行孕期和产后抑郁的筛查追踪。鼓励精神专科医院、综合医院精神科与妇产科及妇幼保健院等医疗机构以联合门诊或远程会诊的形式，为孕产期妇女提供专业支持。（记者耿兴敏 彭芸）