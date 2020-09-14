如何终结极端控制关系

在婚恋关系中，女方受到伤害的事件并不鲜见。仔细分析，亲密关系中所谓的爱情，有多少是爱，有多少是控制？

无论什么时候，当局者迷旁观者清都是一句至理名言。当你把不舒服的感觉告诉身边关爱你的亲友，如果所有人都告诉你这个人不对，你要敢于承认这段关系是不好的。如果发现自己在这段关系里被控制，你要能够承认自己是受害者，不要继续活在虚假的想象中。

有类似情况发生时，不妨试试以下几步：

停下自我反省的脚步，冷静复盘

这个阶段需要由始至终，客观冷静地去思考问题的来龙去脉。我们能被人以爱之名控制着，必然是对方捏住了我们的软肋，而你要足够冷静，方能理出哪些问题是自己的，哪些不属于你。

求助亲友，让成熟的人来帮你分析

求助亲友，尤其是父母，是非常有必要的。大多数父母都会比你更周全地去考虑这个问题。就像最近河南洛阳发生的那个案例，其实女孩的爸爸一直反对她和这个男人交往。被父母反对的婚姻，是有原因的。看清这个原因，也能更深刻地理解这段关系。

情绪稳定，且坚持如一地拉开距离，慢慢断联

这段时间最重要的就是要保持情绪稳定，且坚定自己的态度。不要让暂时的心软，毁了之前的努力。

此外，如有必要，可考虑换工作，换联系方式，搬家，甚至第一时间报警。还可求助专业人士如咨询师或律师的支持。

要知道，真正的爱必然是伴随着自由的。（心理咨询师 周丽瑗）