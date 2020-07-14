北京建立中考期间极端天气应对机制 考点校储备必要的防汛物资

人民网北京7月14日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第151场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，7月中旬正值北京主汛期，对中考考生赴考、试卷安全以及考试组织实施提出了更高要求，在应对极端天气准备上，强调以下几个方面：

一是严格落实《北京市高考、中考极端天气应对工作方案》，建立中考期间极端天气应对工作机制，局际联席会相关成员单位依据各自职责做好工作。

二是加强考点校防汛工作。对考点校及周边安全隐患全面排查和治理，储备必要的防汛救灾物资。密切关注气象部门发布的气象专报和市防汛办发布的防汛信息，随时准备应对各种突发情况。中考考点不得设置在地质灾害易发区，特别对设在山区的考点（目前山区考点3个，分别是密云太师庄中学、怀柔汤河口中学和门头沟斋堂中学），根据天气变化，及时采取应对措施，确保考试安全和考生安全，山区考点目前已进行了专门检查，各项工作准备就绪。

三是确保试卷运送安全。提前制定极端天气应对工作预案，确保试卷运送途中的安全、保密。