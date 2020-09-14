生命至上，不惜一切代价护佑生命

一个个治愈数字，一个个生命奇迹，正是中国共产党执政为民理念的最好诠释，正是中华文明人命关天的道德观念的最好体现，正是中国人民敬仰生命的人文精神的最好印证

生命至上不仅是价值追求更是国家行动，这得益于新中国成立以来特别是改革开放以来长期积累的综合国力，得益于危急时刻能够最大限度运用我们的综合国力

“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价”“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来”，在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记高度概括伟大抗疫精神，深刻阐释“生命至上”理念，再次向世人宣示中国人民深厚的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求。铿锵之音、坚定之声，在经历艰苦卓绝历史大考的人们内心久久回荡。

人民至上，生命至上。疫情突如其来，习近平总书记从一开始就强调要“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”。截至目前，31个省区市和新疆生产建设兵团累计确诊8.5万多病例，治愈超过8万人。从新生婴儿到怀胎七月的孕妇，从百岁老人到伴有基础疾病的重症患者，从海外留学生到来华外国人员，一个个治愈数字，一个个生命奇迹，正是中国共产党执政为民理念的最好诠释，正是中华文明人命关天的道德观念的最好体现，正是中国人民敬仰生命的人文精神的最好印证。不放弃一名患者，不放弃一丝希望，护佑人的生命、尊重人的价值、维护人的尊严，这就是人民至上，这就是生命至上。

“只要是为了人民的生命负责，那么什么代价、什么后果都要担当”。疫情防控初期，正值阖家团圆的春节，为尽快阻断疫情传播，确保人民群众生命安全和身体健康，以习近平同志为核心的党中央果断决策，采取一系列重要举措。管控一座千万级人口城市的人员流动，世所罕见；给流动中国按下“暂停键”，会有一系列现实问题迎面而来；春节后复工每延迟一天，全国国内生产总值就将损失1500亿元……一边是生命与健康的保卫战，一边是经济和治理的遭遇战，天平的两端都重压如山。但人的生命高于一切，从果断关闭离汉离鄂通道，到延长春节假期、企业和学校延期开工开学，再到有序推动复工复产、毫不放松抓好常态化疫情防控，每一次审时度势的决策，都彰显巨大的政治勇气和高超的政治智慧。为了生命，不惜代价，正是因为中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务，我们的国家是人民当家作主的社会主义国家。

有这样一个故事，令人难忘。一位70岁老人身患新冠肺炎，10多名医护人员精心救护几十天，终于挽回了老人生命，治疗费用近150万元，全部由国家承担。生命重于泰山，只要有抢救需要，人员、药品、设备、经费全力保障：从新冠肺炎患者和疑似患者的治疗费用无需个人承担，到呼吸机、防护服、救护车等各类医疗物资全国调运，再到粮油、蔬菜、水果等各类生活必需品八方汇集。人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战……生命至上不仅是价值追求更是国家行动，这得益于新中国成立以来特别是改革开放以来长期积累的综合国力，得益于危急时刻能够最大限度运用我们的综合国力。

无私无畏，大爱大义，无数普通人挺身而出，守护生命。广大医务人员白衣为甲、逆行出征，承受着身体和心理的极限压力，用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城；广大科研人员奋力攻关，各行各业扛起责任、冒疫奔忙；2977.1万名党员冲在抗疫一线，396名党员、干部英勇献身，以生命捍卫生命。在病毒肆虐面前，没有后退只有冲锋，没有妥协只有战斗，那些除夕夜在请战书上按下的手印、那些口罩在面颊勒出的血痕、那些偷偷写好又悄悄藏起的遗书，都留在了人们的记忆里。我们之所以能够什么都豁得出来，正是因为敬佑生命早已化入民族基因、精神骨髓。

在这场波澜壮阔的抗疫斗争中，中华民族以排山倒海的磅礴伟力，书写生命至上的中国奇迹。人民至上、生命至上，紧紧依靠人民、一切为了人民，我们就一定能够使最广大人民紧密团结在一起，以顽强不屈的意志和坚忍不拔的毅力，不断创造中华民族新的历史辉煌。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 05 版）