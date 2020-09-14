北京市属医院将均可进行核酸检测

为应对秋冬季可能出现的新冠疫情风险，北京市医管中心已着手制定工作预案。北京市医管中心主任潘苏彦透露，秋冬季到来前，本市的20余家市属医院将全部具备核酸检测能力，预计11月底每日最大检测能力可达到10.3万份。

相关的应对工作正在紧锣密鼓地开展。北京青年报记者了解到，目前，市医管中心正在推进发热门诊“一院一策”改造，14家市属医院17个院区将在11月底前完成发热门诊提升改造。改造完成后开设发热门诊的市属医院将增加至17家，发热门诊的诊室由40间增加至97间，隔离床位由94张增加至223张，预计单日最大接诊能力由2600人次增加至7400人次。

核酸检测是新冠肺炎筛查和诊断的重要手段之一。目前，市医管中心已经新建及优化提升了17间核酸检测实验室，20余家市属医院在秋冬季到来前全部具备核酸检测能力，预计11月底每日最大检测能力达到10.3万份。

随着疫情防控常态化，北京重症救治工作机制也调整到平战结合模式。潘苏彦说，此次新冠肺炎疫情对北京市公共卫生应急管理体系来讲是一次大考，重症救治特种兵团队经受了考验，锻炼了队伍，提升了能力。同时，也发现了短板和不足，那就是重症救治力量还不能充分满足应急时的需要，主要表现在救治队伍数量不够充足，床位还需扩充，相关辅助专业比如呼吸治疗师短缺，这些都需要更完善的制度、政策、措施予以支持才能解决，尤其是建立一支平战结合的专业化危重症救治队伍确实非常重要也非常紧迫。

目前，北京市医院管理中心按照“集中资源、分层设计、优势互补、精准施教”的原则，集中北京市优质重症医学的专家及师资，实施“重症医学五四三二一”计划。即针对重症医学的5个技术难点，选定4所市属医院作为培训基地，为每家医院培训3名医师和3名护理的业务骨干；每人在每家基地轮转2个月；按照统一标准，培养一支随时可以派出的高水平重症医学人才队伍。

潘苏彦说，目前已启动了120名医务骨干培训工作。第一批40人已在朝阳医院和安贞医院开展培训。为了更好地应对秋冬季可能出现的疫情，此次培训围绕着新冠肺炎特点以及市属医院的短板进行了专项培训，主要是培训呼吸系统疾病重症救治和ECMO技术。“希望每个医院都储备一支随时可以调度使用的高水平重症医学人才队伍，随时应对突发应急事件的救治需要。”

（记者 蒋若静）