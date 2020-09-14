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网上求职谨防“美容贷”陷阱

2020年09月14日07:37 来源：北京青年报

一份好工作就摆在眼前，但前提是为了适应工作要求，必须先贷款进行美容整形，贷还是不贷？“套路贷”的变种“美容贷”让不少年轻的求职者中了招。据《法制日报》报道，北京警方近日出动30多个抓捕组，一举打掉10多个招工“美容贷”诈骗犯罪团伙，刑事拘留涉案嫌疑人123名。

据悉，“套路贷”中的“美容贷”，即是招工团伙与医疗美容机构串联，以高薪岗位需要姣好面貌为诱饵，诱骗求职的年轻女性整形，进而骗取美容整形贷款费用的违法犯罪行为。

具体来看，只需几步，事主就可能会深陷“美容贷”。首先是以“高薪招聘、报销路费”为诱饵发布虚假广告，并安排专人与应聘者进行沟通，灌输只有通过整容提升形象，才能获得高端工作和高额薪酬；随后，涉案团伙以全额报销为虚假承诺，哄骗事主接受整形方案；接下来，涉案团伙会协助事主伪造资料，骗取贷款。应聘者完成手术后，“面试官”起初以“等消息”、不接电话等方式拒绝兑现工作，后以提供工作需要“陪客户”“陪睡”等低俗、恶劣言语侮辱、诋毁应聘者，迫使其自行放弃。可见，一旦中招“美容贷”，不仅维权困难，甚至被迫不敢维权，而且还会遭受人格侮辱，乃至于人身受到伤害。

针对上述现象，个人的有效防范是主要的。比如，在网上求职应该选择正规的招聘网站，谨防被不法企业或中介伤害；对于夸大薪酬程度并设置用工前提条件的招聘岗位要提高警惕。同时，也应增强相关金融知识的学习，以防范被不法贷款套路所伤。

除去防范，精准有效的打击乃是根本，相关部门既有必要做好相关知识的普及，更需强化对不法行为的打击，从而净化互联网招聘环境。

另外，也需强化对网络贷款平台的监管。据报道，涉案团伙会协助事主伪造资料，骗取贷款。他们利用部分网络贷款平台资质审核不严等情况，帮助原本不具备贷款资质的应聘者伪造个人资料，提升信用额度骗取贷款。于此，既需要监管部门强化对网贷平台的监管，也需要行业自身增强守法意识，规避“套路贷”变种的出现。（杨李喆）

(责编：许晓华、李轶群)


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