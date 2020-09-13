中国医学装备协会第29届学术与技术交流年会在京举办

人民网北京9月13日电 昨日，中国医学装备协会2020年第29届学术与技术交流年会在京举办，本届大会以智联供需·创新发展为主题，线上线下同步召开了医学装备云会展开幕式。

会议邀请了相关政府部门、专家学者以及医学装备生产企业围绕医学装备创新发展、临床应用、产学研用融合等方面深入开展交流研讨，探讨医学装备制造发展，助力健康中国建设。

工业和信息化部副部长辛国斌表示，发展医疗装备是提高医疗技术水平的主要手段，是维护人民健康安全的重要保障。当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，医疗装备领域呈现出创新突破加速演进，跨界融合态势明显，服务模式持续变革的三大发展态势。要进一步推进医疗装备与新技术深度融合与跨界合作，创新研发模式、变革服务方法、增品种、提品质、创品牌，不断提升医学装备产业的核心竞争力。

“医学装备在中国近几年发展很快，但是存在发展不均衡的问题，过多的关注硬件设备的生产、研发。”国家卫生健康委体制改革司司长梁万年表示，未来在进一步推动企业、研发者对公共卫生领域在医学装备和技术上的创新同时，要加强人才培养、政策制定等协调发展，更有效地利用医学装备。

中国医学装备协会理事长赵自林提出，后疫情时代，医学装备需求逐渐增长，医学装备行业机遇和挑战并存，要保持医疗装备企业健康可持续发展，促进医疗装备的技术创新和临床应用，在变局中开新局，开拓医学装备领域发展新生态。

“高水平医疗装备是国家综合国力的标志，也是维护人民身体健康和生命安全的重要物质基础。”国家发展改革委社会发展司副司长孙志诚表示，在抗击疫情过程中，重症救治、检验检查等一批重要装备成为挽救生命，提高治愈率，降低病盲率的有力武器。在未来，要加速提升医学装备等公共卫生设施设备保障能力，聚焦新时代国家公共安全的新需要，加快构建强大的公共卫生服务体系。

工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰表示，在疫情防控工作中发现当前我国医疗装备产业发展方面存在着关键原材料和关键部件尚待突破、产品性能和品质急需提升等短版弱项问题。要充分发挥新型举国体制优势和超大规模市场的优势，坚持市场在配置资源中的决定性作用，以企业为主体，临床需求为导向，加强人工智能、5G等新技术的应用，共同推动高端医疗装备安全可靠发展。

“新冠肺炎疫情不仅改变了临床常规模式，也对医学装备提出了新的需求。”中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员、传染病诊治国家重点实验室主任李兰娟在视频发言中表示，未来要加强智慧公共卫生建设，加强大数据+区块链一体化的响应体系，尽量做到数据共享，推动互联网医院的建设与发展，平战结合，建立集医疗、科研、教育、预防、产业化为一体的传染病防控体系。

东南大学附属中大医院副院长邱海波教授表示，高水平综合性医院应该在重大疫情时发挥战略支撑的关键性作用。他建议在未来的医学学科体系中需要加强危重症相关的临床学科的建设，进一步完善危重症学科的人才梯队。