校园餐厅：向管理要节约有效吗？

开学不到一周，河北师范大学第一餐厅经理孙刚注意到，校园餐食浪费已明显减少。“目前，全校餐厅每天产生残食大约10桶，与往年同期相比减少了三分之一。”孙刚说，相信随着行动的深入开展，数据还会有所下降。

孙刚所说的“行动”，是河北师范大学今年开学以来对校园餐食浪费的全流程管控。作为一所有着3万多名师生的高校，河北师范大学在今年秋季开学之前就向全校师生发出了“珍惜粮食、杜绝校园餐饮浪费”的倡议书。

在学生食堂的加工、售卖过程中，河北师范大学各餐厅推出了小份菜、半份菜，增加了自选档口，优化服务供给，使就餐师生能按需选择避免浪费；在管理环节，河北师范大学后勤集团要求饮食中心通过加强四个到位现场管理、贯彻质量体系标准等措施，进一步明确食品加工规范程序和生产标准，减少加工过程中的浪费。

“通过向管理要节约，我们的出菜率提升到了85%以上。”河北师范大学饮食中心加工部经理赫蕴良介绍，今年秋季开学以来，蔬菜采购平均每天消耗量较往年同期下降了约12%，但同样满足了学生的就餐需求。

同时，河北师范大学将节约精神融入校园文化，受到广大师生的一致响应。该校后勤集团总经理马建国介绍，学校在各餐厅制作了宣传展板、标语，大力宣传营造“节约粮食、人人有责、人人有利”的良好氛围，并号召全校师生做“杜绝餐饮浪费”的督导员，发现校园中存在餐饮浪费现象，要坚决制止。

高校积极行动的同时，河北的一些中学也在大力管控校园餐饮浪费。9月3日中午，记者走进河北衡水二中的学生食堂，看到门口、墙壁、立柱、餐桌等处都贴有“节约粮食”“文明就餐”“光盘行动”等宣传标语，学生用餐区的电视上也滚动播出着相关公益广告。

除了推行半份菜，实行菜量减半、售价减半，衡水二中食堂还启动了“光盘”挑战赛，得到同学们的积极响应。高二女生李桉瑜说，她在食堂都是按需用餐，选择半份饭菜，这样就实现了每顿饭都“光盘”。

在采购、加工等环节，衡水二中也精打细算，将管控措施落实到每一份饭菜中。该校食堂管理员张刘杰介绍，他们采取了班级固定窗口打饭的措施，每天精准计算就餐人数和需求量，及时向学校上报采购清单，将原来的采购余量10%压减到5%；饭菜制作过程强调精工细作，全力做到物尽其用，努力减少原材料浪费；售饭环节不断提醒学生按需购餐，吃多少打多少。

衡水二中学校后勤校长魏青松告诉记者，原来学校很多饭菜制作都是大锅一次出，现在改为了小锅分批出，确保师生既能吃饱，又不浪费，大大减少了窗口剩饭剩菜现象。在饭菜品种方面，实行菜单动态管理，加快菜单更新频率，把学生们不喜欢的菜品淘汰掉，也产生了节约原材料、减少浪费的效果。这些措施推行以来，在保障供应的前提下，衡水二中每天仅原材料采购就比以往节省1000元左右。

随着用餐结束，记者在衡水二中食堂的餐具回收处看到，交回的盘子几乎都是干干净净的，旁边的泔水桶内只有骨头和少许菜根等残渣，基本看不到丢弃主食。负责打扫卫生的工作人员孟凡秀说：“现在学生们都相互比着‘光盘’，每天产生的泔水垃圾少了很多，这让我的工作轻松了不少。”

（经济日报·中国经济网记者 陈发明）