“眼红眼痒”竟是螨虫在作怪

一天上午，一位年轻的妈妈带着三岁多的小女儿来到北京清华长庚医院眼科门诊。原来年轻的母亲近半年来反复出现眼红、眼痒，眼部烧灼感并伴有少量分泌物，经常掉睫毛。而孩子大约在一个月前也出现类似的症状，但伴有更多的黄色眼屎。严重的眼部不适，使得母女俩已经在多家医院反复就诊，诊断结果总是“结膜炎”“干眼症”，也持续接受了包括“左氧氟沙星”“普拉洛芬”“玻璃酸钠”等多种眼药的联合治疗。虽然孩子的眼屎已经有所减少，但两人眼红眼痒的症状依旧。

通过裂隙灯显微镜的检查，作为接诊医生，我发现母女俩的双眼睫毛根部都有鳞屑样的分泌物，像一个个小小的套袖包裹在睫毛的根部。同时睑缘的皮肤微红，结膜充血明显。从症状和体征来看，螨虫感染的可能性最大。于是拔取母亲双眼各五根睫毛送检，发现竟然有多一半的睫毛根部寄生有螨虫，最多的一根睫毛上竟然同时发现了四条成虫。

元凶终于找到了。母女俩确诊是螨虫性睑缘炎相关的结膜疾病，两人结膜病变的发生与睑缘皮肤的螨虫感染密切相关。只有彻底杀灭螨虫，才能根治“眼红眼痒”的问题。

蠕形螨是一种体型微小的人体寄生虫。它不同于枕头上的尘螨，常常感染眼睑缘部位的皮肤毛囊及皮脂腺，引起眼痒、眼红、眼部刺激感和烧灼感。严重的可诱发慢性结膜炎、干眼症，甚至角膜炎，通常会反复发作，迁延不愈。还有可能会导致眼睑的皮炎，如睑缘炎（俗称烂眼边儿）、倒睫毛、睫毛脱落，以及多发性的睑板腺囊肿（眼皮反复长包）。

如何发现眼部是否感染螨虫呢？用小镊子从双眼的上下睑分别拔除三根睫毛，放在显微镜下观察，接下来开始寻找蠕形螨。

目前最常用的治疗螨虫感染的药物是茶树油，一种从港木桃金娘科白千层叶中提取的纯天然植物精油。这可不是我们炒菜用的油，其最早被澳大利亚居民用于治疗伤口和皮肤感染。虽然茶树油治疗效果较好，但是其治疗疗程长，且对眼部有一定的刺激性，部分使用者会发生过敏反应。为了寻找更好的药物，在对茶树油进行分析后，发现其中主要活性成分是4-松油醇。最新的研究显示，4-松油醇比茶树油具有更好的抗炎、抗菌作用，能够有效杀灭螨虫。

螨虫感染的治疗：患者在进行眼部热敷，彻底擦拭干净睑缘皮肤的分泌物后。可使用4-松油醇湿巾反复擦拭睑缘，前额及鼻部面颊部皮肤进行治疗。这样的治疗需要连续四周以上，因为蠕形螨完成从虫卵到成虫死亡的生命周期为14-15天。治疗时间通常为螨虫的两个生命周期。此外，患者的个人卫生用品要每周高温灭螨，如擦脸毛巾、枕巾、内衣。58℃以上高温可杀灭螨虫。值得一提的是，螨虫耐酸碱，常用的清洁用品、84消毒液及碘伏对螨虫均无杀灭作用。

螨虫感染的预防：日常我们要注重改善室内环境，防止螨虫滋生。保持室内空气流通，湿度适宜；定期清洗并勤晒枕套和被套，定期更换床单，清洗时水温应控制在58℃以上以杀灭螨虫；加强锻炼，增强自身抵抗力；注意个人卫生，加强眼部清洁；避免与螨虫感染患者使用同一纺织品，如毛巾等。

文/刘瑄（北京清华长庚医院）