一“涕”知秋 过敏性鼻炎又来啦

又是一年秋来到，门诊看到了一批因为打喷嚏、流涕、鼻塞、眼痒来就诊的孩子。家长经常很难分清到底我家宝贝是怎么了，孩子是感冒了吗？可是他怎么老不好呀，反反复复，吃了感冒药也不大见效。而且，不少小宝贝儿的家里，似乎也有个长辈，有过敏性疾病的病史。

今天我们就来认识一下这个疾病，它叫“过敏性鼻炎”，又称“变应性鼻炎”。它是指易感个体接触致敏原后，主要通过免疫球蛋白介导，以及机体的免疫活性细胞和细胞因子等参与的，以发作性喷嚏、流涕、鼻塞为主要症状的鼻黏膜慢性炎症性疾病。本病以儿童和青壮年居多，且过敏性鼻炎患儿中，有40%患儿可发展为哮喘。

而我们在立秋后遇到的这部分每年在这个季节都会患病的患儿，大多数是“季节性变应性鼻炎”，又称“花粉症”。其主要是由植物花粉的季节性播散引起的，但我们临床上遇到的患者，可能是对多种花粉敏感，而有些地区常年存在花粉，所以季节性变应性鼻炎患者也可能常年发病。

花粉过敏在北方不仅春季多发，秋季更要特别注意。我国北方地区常见的蒿草和豚草等在立秋前后开花，生命力顽强，花朵细小，花粉产生量大，属于风媒花粉，影响范围较广，这也是我们儿科门诊为何在秋季出现病人突然增多的一个很大的原因。

本病的治疗原则就是：尽量避免过敏原暴露，合理使用抗组胺药物和糖皮质激素的治疗。知道了治疗方法，很多家长的疑惑也就随之而来了，我们到底是对什么东西过敏呢？而我们过敏的东西是这辈子都不会改变了吗？如果家长带患儿来院就诊，医生将会对患儿进行进一步的检查，以查找相关过敏原，并和家长探讨相关避免过敏原的方法。而且随着患儿年龄的增长，以及免疫力的增强，过敏原也会存在一定的变化。再告诉大家一个好消息，就是通过对过敏性鼻炎积极有效的综合治疗可以达到过敏性鼻炎的最佳控制状态，并且可以预防和减轻哮喘的发作。因此，建议有此症状的患儿家长别误把鼻炎当感冒治，一定及时带患儿就医，以便得到有效治疗。

文/陈琳 （北京大学首钢医院）