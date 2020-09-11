求美需理性，如何练就火眼金睛？

近年来，随着我国居民收入水平的提升，人们为颜值付费的消费能力不断增强，医疗整形美容已经进入了寻常普通老百姓的生活中。不仅如此，医疗整形美容已不再是女性的专利。男士美容和中老年人追求青春驻颜美容已成为一种时尚。

9月14日14：00 丽都整形美容医院院长、副主任医师陈光平教授做客人民健康大讲堂，与大家分享医美行业的故事。

专家介绍

陈光平，丽都整形美容医院院长

副主任医师、整形外科硕士

中国整形美容协会乳房整形分会全国委员

中国非公立医疗机构协会整形与美容专业委员会委员

决定做医美整形，要注意什么？

医美市场鱼龙混杂，求美者万一碰到一些不正规机构，很可能会造成赔钱、毁容甚至危及生命的结果。

如果你在就诊时做到以下几点，会更加保险一些。

正规机构：

1、必须具备《医疗机构执业许可证》；

2、机构在经营中要做到依法行医、规范执业、守法经营、诚信公道。

正规医师：

1、必须拥有《医师资格证书》、《医师执业证书》、《医疗美容主诊医师培训合格证书》；

2、具备医学背景、解剖学知识储备、医美实践操作能力、审美能力、客户沟通能力。

正规产品：

1、产品注册证、生产许可证、销售许可证三证齐全；

2、产品介绍信息要全面，同时还应该是中文介绍，产品使用的大数据证据要充分，可以实现对产品进行扫码验真伪。