北京协和医学院举行2020年开学典礼

“我决心竭尽全力，除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。”10日上午，北京协和医学院举行2020年新生开学典礼。400余名协和新生代表庄严宣誓将不忘初心，牢记使命，做人类健康守护者。

开学典礼现场

中国工程院副院长、中国医学科学院-北京协和医学院院校长王辰院士发表讲话，围绕医学促进人民健康、经济发展、国家安全这三大使命深入阐释了医学的重要性。

王辰指出，惟健康可承载圆满。医学生应该对健康的意义有更直接、更深层的体悟，理解医学是关乎人类终极利益的特殊学科，深刻认识自己所肩负的使命和责任，深入思考身处当今世界大变局中，如何成就中华民族的复兴大业。他寄语新生“功崇惟志，业广惟勤。” 树立远大理想，“知止而后有定。” 同时脚踏实地，“克勤小物”，踏实做好每件“小事”。在未来几年的学习中，不负自己、父母、老师和国家，学业、事业、人生跃上新的境界。

北京协和医学院院校长王辰院士发表讲话

院校党委书记、副院校长吴沛新主持典礼并指出，广大协和学子要进一步坚定理想信念，培养高尚品格，练就过硬本领，勇于创新创造，矢志艰苦奋斗，不断增强为人民健康服务的本领，增强从事崇高职业的责任感、使命感和紧迫感，为实现中华民族伟大复兴筑牢健康根基，再续协和新百年辉煌。

教师代表、全国青联委员、协和医院青年工作部部长吴南寄语新生，要做品格高尚、担当尽责，技能扎实、勇于创新，立足群众、心系病患的协和青年，传承百年协和精神，练就仁心仁术，怀揣家国情怀，秉持对党、对人民高度负责的态度，做有责任、有能力、有温度、有担当的协和人。

学生代表2020级博士研究生朱田发言表示，将向协和抗疫的白衣战士学习，以仁术为底气，以仁心为信念，不惧风雨、勇挑重担，用实际行动践行协和人的初心使命。

据了解，典礼落实疫情防控要求，线下线上结合，院校领导、各教学单位、管理部门和教师及400余名新生代表在东单三条九号院现场参加，各学院（所院）领导、导师、教师和其他新生以线上方式参加典礼。