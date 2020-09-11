热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

在人前哭就是“不坚强”？及时表达情绪不是“懦夫”表现

刘子若

2020年09月11日13:12 来源：人民网-科普中国

一直以来，我们接受到的社会与家庭教育总在告诉我们“哭是懦弱的”，“不要哭鼻子”，长期压抑在内心的负性情绪很难消解。大多数人选择“忍耐”，但这样长期发展，会对心理健康造成不好的影响。

经常出现所谓负性情绪的人，体内的交感神经处于亢奋状态，释放出大量活性物质，如人焦虑时能释放大量肾上腺素；精神过度紧张会放出大量去甲肾上腺素。如果负性情绪超过人体生理活动所能调节的范围，就有引起疾病的可能。

不必否定自己，请先接受自己的“坏脾气”

生活不可能总是一帆风顺，人们总会遇到一些超出预料无法改变的事情，在解决由此产生的负性情绪时需要采用健康积极的方式。首先要让自己接受已经发生的既定事实，了解自己因此产生的生气、难过、无奈等情绪都是正常的，允许自己的这些情绪出现并表达出来，接受当下自己的状态，原谅自己的“不完美”。

解决负性情绪最忌讳闷在心里，自我否定，这样很容易陷入怀疑自己、否定自己的恶性循环。也不要因为情绪会产生负面影响而逃避问题，把问题搁置，把情绪掩藏，因为压抑的情绪不会因为隐藏和逃避而消失，短暂地逃避痛苦很可能会产生更多影响，当太多的情绪藏在心底，等到“压死骆驼的最后一根稻草”到来时，会面对更加强烈的生理和心理反应。

同一个事件，不同人会产生不同的反应与情绪状态，这是因为引发人们情绪反应的不是事件本身，而是个人对事件的看法与分析，这一点很重要，也是最容易让人们所忽视的。我们不能改变已经发生的事件和环境，但是我们可以改变自身看待问题的角度，因为人体的免疫功能和内分泌功能会随着人们认知方向改变而改变。因此要正视自己和正视问题，学会调节自身状态、管理情绪。

哭，真的不是罪，情绪需要管理与宣泄

首先，需要明确情绪管理不是去除或压抑情绪，而是在感知到自己的情绪时，调节自己表达情绪的方式。我们认为情绪没有好坏，不管是开心激动还是生气难过，都有存在的必要，只是要控制情绪表现的强度，不要大起大落。因此不要一味回避，而是在感知到情绪变化的时候学会合理地表达、抒发。哭就是宣泄情绪的一种本能，有研究表明，人在哭泣时，情绪强度会降低40%，这也解释了为什么哭后比哭前感受好了许多。由情绪、情感变化引起的哭泣是机体的正常反应，我们不必克制，尤其是心情低落时，强忍泪水会加重心理负担。

除了哭，还可以尝试深呼吸、实物宣泄等方法，但要注意在不伤害他人和自己的前提下进行，还可以找到空旷的地方通过大喊把心中的不满、烦闷说出，因为适当向他人倾诉自己的 一些感受，是心理调节的必要手段。在感受到身体疲惫时还可以通过洗个热水澡、听一首舒缓的音乐，让自己处于舒适的环境中。

本文由中国科学院心理研究所研究员吴瑞华进行科学性把关

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn