上海报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例

中新网9月11日电 据上海市卫健委官方微博消息，9月10日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院6例，其中来自英国2例，来自美国2例，来自菲律宾1例，来自日本1例。

病例1为贝宁籍，在贝宁生活，9月6日自贝宁出发，经法国转机后于9月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在赞比亚工作，9月7日自赞比亚出发，经埃塞俄比亚转机后于9月8日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3—病例8为中国籍，在菲律宾工作，乘坐同一航班，9月9日自菲律宾出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者196人，均已落实集中隔离观察。

9月10日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至9月10日24时，累计报告境外输入性确诊病例595例，治愈出院548例，在院治疗47例，无重症和危重症。现有待排查的疑似病例1例。

截至9月10日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至9月10日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。