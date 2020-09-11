白露养生：宜润肺养肺适当贴膘

已是白露节气。秋天已悄然而至，自然界的阳气开始收敛，酷热逐渐消退，秋燥日渐明显，暑湿尚未消退，面对换季的影响，呼吸道疾病易高发。广州医科大学附属中医医院肺病科叶焰主任医师提醒，肺部与秋季相应，身体在立秋后进入了养肺关键期，应注重润肺养肺，养生可从以下几个方面入手。

1.秋冬要润肺养肺

秋后肺功能开始处于旺盛时期。秋天的气候特点为燥，容易出现口干咽燥、干咳少痰、皮肤干燥等症状，严重者还可能出现咳中带血等。所以立秋过后应当润肺养肺，在合理的饮食搭配基础上，可适当食用如蜂蜜、百合、杏仁、太子参、山药等食品补益肺胃。

2.适当贴膘

俗话说“夏天过后无病三分虚”，面对之前的“苦夏”，瘦了虚了就想到“以肉贴膘”的方法，以求以吃防病。

叶焰建议大家，在服用药膳时不可过于激进，要顾及长夏之气，应在专业的医师指导下先祛除体内的暑湿、湿热。具体的调养方案因人而异，还需根据不同个体的体质选择合适的方法。

3.作息与运动

日常生活中不能像春夏之季那样频繁活动，应该合理地收敛、潜藏阳气。比如：保证作息规律，坚持早睡早起，早睡可以顺应阳气收敛，早起可使肺气得以更好舒展。肺功能降低的老年人，要科学选择运动方式，防止汗出太过，可选择节奏快慢交替的运动，如太极拳、八段锦、五禽戏等。

4.调畅情志

秋后要重视精神卫生，进行精神调养，保持内心状态平和。情绪波动要主动排解，可找亲人、朋友谈心及心理医师干预，也可通过发展兴趣爱好和户外活动调理情绪。

食疗推荐：

雪梨川贝猪骨汤

材料：雪梨4个，川贝60克，红枣20克，猪骨500克，生姜3片，热水1000毫升。

做法：

1.川贝、红枣泡水10分钟后洗净捞出备用；

2.雪梨洗净，不去皮，切块备用；

3.猪骨洗干净后焯水捞出备用；

4.将所有材料放入炖盅里，加入热水，水开后小火炖1小时，加入适量盐调味即可。

功效：清肺润肺止咳。

（全媒体记者张青梅 通讯员高婉玲、梁译尹、高三德）